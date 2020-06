Petrucci bevestigt vertrek bij MotoGP-formatie Ducati

Ducati heeft de teamgenoot van Miller in 2021 nog niet bevestigd, maar het lijkt erop dat Andrea Dovizioso aan boord blijft bij zijn huidige werkgever. Het proces om de vice-kampioen opnieuw vast te leggen verloopt echter niet bepaald vlekkeloos. Met name over het financiële aspect van de deal konden de beide partijen het niet eens worden. Een langer verblijf bij Ducati is zo’n beetje de enige realistische optie voor de Italiaan. KTM werd aangemerkt als optie maar heeft eerder laten weten dat het eraan werkt om de huidige rijders binnenboord te houden.

Voormalig Grand Prix-winnaar Petrucci verklaarde dat de promotie van Miller ervoor gezorgd heeft dat hij geen zitje meer heeft voor volgend seizoen. In een kort interview met het Italiaanse tv-netwerk TGR Umbria zei hij: “Ducati heeft besloten onze samenwerking niet te verlengen”, bevestigde Petrucci. “Het spijt me, maar mijn doel is om in de MotoGP te blijven en te racen. Een jaar geleden won ik een race, dat zou ik graag herhalen. Ik dank hen [Ducati] voor deze ervaring, we hebben nog een jaar voor de boeg waar we ons kunnen revancheren, ik hoop dat het seizoen snel begint en heb er vertrouwen in.”

Petrucci’s mogelijkheden voor een langere toekomst in de MotoGP zijn beperkt. Een terugkeer naar Pramac Ducati lijkt van de baan te zijn nu dat merk zoekt naar een jong talent uit de Moto2-klasse. Waarschijnlijk probeert het merk Jorge Martin of Enea Bastianini vast te leggen. Het zou betekenen dat Aprilia de enige haalbare optie is voor de 29-jarige Italiaan. In 2018 was hij al dicht bij een overstap naar dat merk, maar toen kreeg hij bij Ducati de kans om Jorge Lorenzo te vervangen bij het fabrieksteam.

Een kans bij Aprilia hangt momenteel af van Andrea Iannone’s dopingschorsing. Die zaak ligt momenteel ter behandeling bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). Iannone heeft gepleit voor zijn onschuld en Aprilia heeft het voornemen uitgesproken de coureur te houden als hij zijn schorsing succesvol weg weet te werken. Het eerste zitje bij Aprilia wordt naar verwachting ingevuld door Aleix Espargaro, die vorige week in gesprek met Motorsport.com bevestigde dat hij ‘enorm dicht bij’ een nieuwe deal is bij zijn huidige werkgever, hij zei het ook oneerlijk te vinden dat Petrucci moest vertrekken bij Ducati.

Mocht Petrucci na dit seizoen niet in de MotoGP kunnen blijven, zou hij wellicht met Ducati de overstap kunnen maken naar het WK Superbikes. Daar staat Chaz Davies op de nominatie om vervangen te worden. Het zou een hereniging met voormalig Pramac-teamgenoot Scott Redding betekenen.

Met medewerking van Jamie Klein en Matteo Nugnes