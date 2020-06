Espargaro vertrekt bij KTM, overstap naar Honda dichtbij

Motorsport.com heeft donderdagavond vernomen dat Espargaro zijn huidige werkgever ingelicht heeft over het voornemen zijn contract niet te verlengen. Een opmerkelijke move van de 28-jarige rijder die sinds het begin onderdeel is van het MotoGP-project van KTM. De jongste van de Espargaro-broers zou zijn huidige plek verruilen voor een zitje bij Repsol Honda, dat team heeft op dit moment nog een zitje vrij voor volgend seizoen.

Espargaro voerde in de afgelopen weken diverse gesprekken met Ducati en Honda, de laatste partij geniet de voorkeur voor de Moto2-wereldkampioen van 2013. De rijder zou naar verluidt een tweejarig contract tekenen, waarmee hij tot het eind van 2022 de teamgenoot is van meervoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez. Het is een opmerkelijke move van Honda. Dat merk wist Alex Marquez afgelopen november vast te leggen als vervanger van Jorge Lorenzo.

Honda heeft echter andere plannen met de jongste Marquez. Hij mag vanaf volgend seizoen bij satellietformatie LCR gaan rijden, waar hij een fabrieksmachine tot zijn beschikking krijgt. Zo kan de huidige Moto2-wereldkampioen zonder de druk van het fabrieksteam op zijn schouders ervaring opdoen in de hoogste divisie van de motorsport.

Het heeft echter wel gevolgen voor Cal Crutchlow of Takaaki Nakagami. Een van hen moet na dit seizoen plaatsmaken bij LCR. Van Crutchlow is duidelijk dat hij voornemens was een nieuw contract te tekenen, ondanks dat hij eerder te kennen gaf dat een naderend afscheid hem ook wel wat leek.

KTM in de problemen door vertrek Espargaro

Het vertrek van Espargaro heeft in potentie verstrekkende gevolgen voor het fabrieksteam van KTM. De Spanjaard is vanaf het begin een van de steunpilaren van het project geweest en is tot op heden de enige rijder die het podium bereikte met de RC16 (Valencia, 2018). KTM-teambaas Pit Beirer liet eerder weten dat hij voornemens was zijn huidige rijders langer aan het merk te binden.

Naast Pol Espargaro zouden ook teamgenoot Brad Binder en Red Bull Tech 3-rijders Miguel Oliveira en Iker Lecuona zeker zijn van hun plek. Het vertrek van Espargaro is recent niet de enige tik die KTM te verwerken krijgt. Jorge Martin staat dit jaar nog onder contract bij de formatie uit Mattighofen, maar debuteert aankomend seizoen met Pramac Ducati in de MotoGP. Dat werd woensdag bekend.

Hoewel Ducati gesprekken heeft gevoerd met Espargaro, kwam het nooit tot een formeel aanbod van de Italiaanse stal. De Desmosedici richt zich nu op het vastleggen van Andrea Dovizioso, hoewel de Italiaan met het vrijkomen van een plek bij KTM in potentie een nieuwe troef in handen heeft in zijn onderhandelingen met Ducati. Met Dani Pedrosa als testcoureur heeft KTM nog een ervaren rijder op de loonlijst staan, maar het is onwaarschijnlijk dat de Spanjaard terugkeert in de MotoGP.

Zeven rijders hebben inmiddels een contract voor 2021 en daarna getekend. Het MotoGP-seizoen begint naar verwachting op zondag 19 juli met de Grand Prix van Spanje.

De stand van zaken: MotoGP 2021: Overzicht van rijders, teams en contracten

Met medewerking van German Garcia Casanova