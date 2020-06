Miller promoveert naar fabrieksteam Ducati

De 25-jarige rijder stapt aan het eind van dit jaar na drie seizoenen bij Pramac Racing over naar de fabrieksformatie. Hij wordt daar naar verwachting de vervanger van Danilo Petrucci, die na twee seizoenen het veld moet ruimen bij de hoofdmacht van de Desmosedici en meermaals in verband is gebracht met een overstap naar het WK Superbikes.

“Het is een eer dat ik mijn carrière mag vervolgen bij Ducati, ik wil het topmanagement graag bedanken voor het vertrouwen en het feit dat ze mij deze geweldige kans geven”, verklaarde Miller. “Ik kan niet wachten om aan dit seizoen te beginnen, ik ben klaar voor de verantwoordelijkheid om in 2021 fabrieksrijder te worden bij Ducati. Ik ga alles geven.”

Met Miller heeft het merk in ieder geval een sterke coureur aan boord voor 2021, hij heeft sinds het begin van vorig jaar de beschikking over het nieuwste Ducati-materiaal. Hij scoorde vorig seizoen vijf podiumplaatsen en eindigde op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. In 2016 scoorde Miller zijn eerste en tot nu toe enige overwinning in de MotoGP. Hij schreef destijds op verrassende wijze de TT van Assen op zijn naam.

“We zijn ervan overtuigd dat Jack alles heeft om voor de belangrijke posities te vechten in alle races. Daar kan hij dit seizoen al mee beginnen, volgend jaar kan hij vervolgens nog een stap zetten als hij de volledige support krijgt van het Ducati-team”, vulde Ducati CEO Claudio Domenicali aan over Miller, die in 2015 rechtstreeks uit Moto3 de overstap maakte naar de topklasse.

Het is nog niet bekend wie het tweede zitje in gaat nemen bij Ducati. De voorkeur ligt bij Andrea Dovizioso, maar de beide partijen hebben nog geen akkoord kunnen bereiken omdat ze het niet eens kunnen worden over het financiële aspect van de deal. Bij Pramac Ducati hield men al enige tijd rekening met een vertrek van Miller, die renstal werkt aan het aantrekken van een jongeling uit de Moto2. De formatie zou gesprekken voeren met voormalig Moto3-kampioen Jorge Martin.