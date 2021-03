Bagnaia met vertrouwen naar Qatar GP: “Gevoel is veel beter”

Bagnaia staat bekend als een grote belofte in de MotoGP, maar wist dit in zijn eerste twee seizoenen nog niet op een constante basis waar te maken. Toch overtuigde hij het management van Ducati om dit seizoen de overstap te maken naar het fabrieksteam. In het iconische rood werkte de jonge Italiaan zijn eerste test af en deed dat niet zonder succes. Hij eindigde op de vijfde plaats in de gecombineerde tijdenlijst en reed in totaal 155 ronden.

“Mijn gevoel met de motor is ontzettend goed”, was Bagnaia’s voornaamste conclusie na de test. “Veel beter dan vorig jaar, ik kan veel makkelijker snel rijden in vergelijking met een jaar geleden. Deze test was vorig jaar ook goed voor me, maar dit jaar heb ik een seconde gevonden. Ook mijn ronde in de kwalificatiesimulatie was een seconde sneller. Ook heb ik veel meer vertrouwen in de motor. Deze is natuurlijk grotendeels hetzelfde als vorig jaar, maar ik heb mijn rijstijl flink verbeterd en het gevoel is daardoor stukken beter. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld met deze motor.”

De voorgaande seizoenen was Bagnaia ook al teamgenoot van Jack Miller, die eveneens promoveerde naar de hoofdmacht van de Italiaanse constructeur. Bagnaia was in de strijd met zijn teamgenoot vaak de mindere, maar had ook minder ervaring. Tijdens de test werkte de Italiaan heel gericht om het gat met Miller te verkleinen. “Het grootste verschil tussen Jack en mij was de bochtensnelheid. Ik was elke keer sneller, maar nu voel ik ook dat ik dezelfde lijn als hem kan rijden en hij is een stuk beter geworden. Wat de bochtensnelheid betreft zijn we nu gelijkwaardig. Als we kijken naar de data staan we sowieso op een gelijk niveau. Dat is erg belangrijk.”

Alleen op het vlak van de kwalificatie denkt Bagnaia dat hij nog een stap kan maken. Hoewel het rode Ducati-pak de nodige druk met zich meebrengt, denkt Bagnaia dat het reëel is om zijn pijlen constant op de top-vijf te richten. “Als je kijkt naar m’n laatste races, dan zou ik de top-vijf wel als doel willen. Ik eindigde het seizoen met veel problemen en ik denk dat de top-vijf een mooi startpunt is. Ik ben snel genoeg, dus de top-vijf kan ik me wel in vinden. Maar dat zullen we tijdens het raceweekend moeten zien.”