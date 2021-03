Waarom de Marquez-comeback in Qatar logischer is dan het lijkt

Het is vandaag (donderdag) acht maanden geleden dat Marquez voor het laatst op zijn RC213V reed. Het was in Jerez waar de coureur in Q1 nog in actie kwam, voordat hij besloot de machine in de pits te brengen en af te zien van deelname in de race op zondag. De terugkeer, vijf dagen na een operatie aan zijn gebroken bovenarm, kwam te vroeg. Eens te meer bleek hoe gedreven Marquez was om nog iets van het seizoen te maken, maar daarvoor werd een hoge prijs betaald. Marquez brak het plaatje dat op de breuk bevestigd was. Hij stapte over van de Dexeus kliniek naar Ruber Internacional en moest nog twee keer onder het mes. Daarna bleef het enige tijd stil, maar halverwege februari kwam het eerste goede nieuws. Na de slepende problemen met de infectie in de rechter bovenarm leek het bot zich eindelijk te herstellen. Sindsdien volgden de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op, zoals Marquez dat graag heeft.

Vorige week kreeg de coureur toestemming om weer met de motor te trainen en sindsdien zit ‘de comeback’ in een stroomversnelling. Voor zover nu bekend heeft Marquez sinds dat moment al twee dagen gereden. Vorige week vrijdag in Alcarrás op een pitbike. Dinsdag kwam hij vervolgens in actie op het circuit van Barcelona met een Honda RC213V-S, een productiemotor die het dichtst in de buurt komt van het MotoGP-prototype. De snelheid waarmee Marquez de meest recente stappen in aanloop naar zijn terugkeer heeft afgewerkt, duiden erop dat het mogelijk is om al tijdens de eerste ronde van het wereldkampioenschap in actie te komen. Die race staat voor volgende week zondag gepland in Qatar, waar de rest van het veld al uitgebreid heeft kunnen testen. Er zijn mensen die logischerwijs vrezen dat Marquez weer te snel terugkeert, maar het is een verstandige beslissing om te kiezen voor deelname in de Grand Prix van Qatar.

In eerste instantie omdat hij geleerd heeft van de fouten uit het verleden. “Ik stap alleen op de motor als ik daarvoor toestemming krijg van de artsen”, maakte Marquez duidelijk bij de teampresentatie van Repsol Honda. De achtvoudig wereldkampioen werd na zijn eerste operatie in juli niet tegengehouden door de artsen en dat had desastreuze gevolgen. Daar leerde Marquez van. In Barcelona zat Marquez meerdere uren in het zadel, zo heeft deze website vernomen. Hij ging even na 11.00 uur in de ochtend de baan op en stopte – met uitzondering van een uur lunch – pas op 17.00 uur. De meeste runs gingen over zo’n vijftien ronden, maar Marquez pushte zichzelf om te kijken waar zijn grens ligt en waar de arm hem op dit moment nog tegenhoudt. Iemand die aanwezig was op het circuit heeft aan Motorsport.com laten weten dat de rijder helemaal geen last had van zijn arm, maar enkel wat stijfheid in zijn schouder voelde. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de vele roeisessies die hij de afgelopen weken in de gym heeft gedaan.

Afgezien van de medische situatie, die natuurlijk het belangrijkste is, zijn er andere signalen die erop wijzen dat het de moeite loont om zo snel mogelijk op de baan te verschijnen. Het minst relevante van alle argumenten is nog de verplichting om naar Qatar te reizen, al is het maar om de tweede dosis van het coronavaccin te krijgen. Afgelopen zondag kreeg Marquez de eerste prik toegediend. Als Marquez daarnaast iets nodig heeft op dit moment, is het wel dat hij zoveel mogelijk kilometers moet maken. Om ritme te vinden, om weer echt fit te worden en weer op snelheid te komen. Geen circuit is beter dan Losail waar Marquez dan zijn voorseizoen begint. Ook is het voor Marquez makkelijker om tijdens het eerste weekend in de vaart der volkeren mee te gaan dan dat hij in het tweede weekend begint. Dan zou Marquez het opnemen tegen coureurs die er naast een uitgebreide test ook al een volledig raceweekend gereden hebben. Dat zou geen goede referentie zijn voor de herintreder. In aanvulling op het bovenstaande zou Marquez zich juist in twee weekenden op hetzelfde circuit kunnen laten zien en zo zijn progressie.

Alles wijst erop dat de dominantste coureur uit het recente MotoGP-verleden volgende week weer op de RC213V stapt, ook als hij dan nog niet helemaal de oude is. Dat is overigens iets waar Marquez zelf voor waakt, al kan dat ook duiden op een soort zelfbescherming. Of je nu fan bent van de Spanjaard of niet, het is hoe dan ook goed nieuws dat de beste rijder van het afgelopen decennium terugkeert op de circuits. Of zoals Pol Espargaro, zijn nieuwe teamgenoot, het noemde: “Hij is de beste, hij is de persoon die het niveau bepaalt waar de rest tegenop moet boksen.”