Dall'Igna: Honda en Yamaha kunnen door concessies fouten maken die Ducati niet kan maken

Het is inmiddels tien jaar geleden dat Gigi Dall'Igna zich bij Ducati voegde. Sindsdien heeft de engineer uit het Italiaanse Thiene steeds meer invloed gekregen, zowel binnen het merk uit Bologna als binnen de MotoGP. Door menigeen wordt hij tegenwoordig - na twee seizoenen waarin alle wereldtitels naar Ducati gingen - zelfs gezien als de Adrian Newey van het kampioenschap. Nadat vorig seizoen alle records werden gebroken, staat Ducati in 2024 op volle sterkte aan de start. Bovendien beschikt het merk nu over Marc Marquez, die het laatste jaar van zijn miljoenencontract bij Honda niet uitzit om op een motor van Dall'Igna te rijden.

Was dit de rustigste Kerst van je leven?

Gigi Dall'Igna: "Eigenlijk ben ik iemand die helemaal uitschakelt zodra ik stop met werken. Als ik samen met vrienden ben, doe ik de gordijnen dicht en geniet ik ervan. Het was een rustige Kerst, maar dat was vorig jaar ook zo."

Velen vergelijken je met Adrian Newey, het hoofd van Red Bulls technische afdeling in de Formule 1, vanwege de invloed die je hebt in de MotoGP. Bij jouw motoren is er echter niet slechts één rijder die wint, maar juist veel verschillende coureurs. Sta je zodoende nog een treetje hoger?

GD: "Dat is onmogelijk, want Newey is een legende. Het feit dat iemand me met hem vergelijkt, is voor mij al genoeg om tevreden te zijn. Auto's en motoren zijn echter twee compleet verschillende werelden."

Dit jaar voegt Marc Marquez, die velen als de Max Verstappen van de MotoGP zien, zich bij Ducati. Vind je het geen risico dat men daardoor meer over Marquez gaat praten en minder over de motor?

GD: "Winnen is mijn doel en ik moet Ducati dat zo lang mogelijk laten doen. Dat is het doel in mijn werk. Ik ben wat dat betreft ook niet egoïstisch. Ik zie Ducati niet alleen winnen, maar samen met de rijder en het team. We zijn een team. Ik heb zowel de rijder als de motor nooit als een belangrijkere factor dan de ander gezien en het enige wat telt, is uiteindelijk dat degene die de belangrijkste titel wint op een Ducati zit."

Zou het niet makkelijker zijn als de rijders van hetzelfde merk een aantal vastgestelde orders uitvoeren?

GD: "Dit is een sport en dat betekent dat we op een sportieve manier moeten handelen. We kunnen het spel niet op een smerige manier spelen. Dat is de basis van mijn filosofie. Het zou smerig zijn als we de prestaties van een motor beperken om te voorkomen dat een bepaalde rijder wint. Jorge Martin had vorig jaar alles tot zijn beschikking om tot het einde voor de titel te vechten. We hebben niets raars gedaan. Dat is eerlijk spel en het op sportieve wijze spelen."

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Dall'Igna stelt dat Ducati alle rijders gelijke kansen wil geven en het dus sportief wil spelen.

Heb je recent nog ideeën opgedaan in de Formule 1?

GD: "Een tijd geleden hield ik van F1, nu iets minder van. Ik volg het en ik ben geïnteresseerd. Ik ben nieuwsgierig en er zit natuurlijk veel technologie achter. Toch kijk ik niet meer iedere race. Er werken momenteel veel aerodynamische engineers in de MotoGP die uit F1 komen. Na de luchtvaart is F1 de ultieme uitdrukking van aerodynamica. De MotoGP heeft nog een lange weg te gaan voordat we dat volledig begrijpen. Er zijn denk ik nog steeds onderdelen van de aerodynamica waar veel verbeterd kan worden, we kennen ook nog niet alle aspecten van aerodynamica die invloed kunnen hebben op de motor."

Waarom stemde Ducati in met de komst van het concessiesysteem om Yamaha en Honda te helpen, terwijl het merk duidelijk heeft aangegeven tegen te zijn?

GD: "We zijn nooit tegen geweest, we waren altijd al voorstander van de helpende hand bieden. In mijn ogen is het altijd goed om de helpende hand te bieden als een fabrikant in moeilijkheden verkeert, om ze zo te helpen de aansluiting te vinden met degenen die winnen. Ik ben wel volledig tegen de concessies voor Aprilia en KTM. De eerste won twee races en de laatste stond in het laatste deel van het seizoen bijna iedere race op het podium. Ik begrijp niet waarom we hun leven makkelijker maken."

Maar de overeenkomst gold voor beide kanten en toch heeft Ducati getekend.

GD: "We hebben de concessies geaccepteerd, want we vonden het helpen van Yamaha en Honda belangrijker dan onze onvrede over het voordeel dat Aprilia en KTM daardoor ook krijgen. Als Honda had besloten om de MotoGP te verlaten, was dat voor iedereen een probleem geweest. Om Yamaha en Honda te helpen, moesten we de concessies voor anderen ook accepteren. Daar hebben we voor getekend. Des te competitiever de merken zijn, des te beter de MotoGP is."

Concessies kunnen enorm helpen, zolang je je bewust bent van wat je moet veranderen. Denk je dat Yamaha en Honda dat weten?

GD: "Het grote verschil is dat ze de kans hebben om fouten te maken en die weer op te lossen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de motor, die ze kunnen aanpassen. Dat kunnen wij niet. Degenen met concessies kunnen teruggrijpen op een andere motor als ze problemen hebben. Wij moeten het kampioenschap afmaken met de motor die we hebben gehomologeerd bij de start [van het seizoen]. Daarom moeten we veel conservatiever zijn. Het is niet alleen een kwestie van testen, maar ook een kwestie van veel meer risico kunnen nemen. Wat betreft de aerodynamica hebben ze ook één upgrade meer dan wij. Als we verkeerd zitten, hebben we een probleem."

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Net als Francesco Bagnaia komt Marc Marquez in 2024 ook uit op een Ducati.

Gaat de GP24 veel veranderen ten opzichte van wat we in de test in Valencia zagen?

GD: "Die versie stond nog aan het begin van de ontwikkeling. Er zullen veranderingen zijn die je heel binnenkort zult zien."

Was je verrast door het startsysteem dat KTM in 2023 heeft geïmplementeerd?

GD: "Jazeker, zodanig zelfs dat we zijn gaan nadenken over een systeem om onze starts te verbeteren. Op dat moment startten de KTM's beter dan wij, maar we hebben die achterstand weggepoetst."

Welke merken zie je als de grootste bedreiging in 2024?

GD: "Alle merken zullen proberen om de gebeurtenissen van vorig jaar te veranderen. Ik verwacht van ze dat ze een stap zetten in 2024. Op dit moment kan ik nog geen namen noemen, maar gezien de concessies en het niveau van sommige merken in de laatste fase van vorig seizoen zullen we het een stuk lastiger krijgen."

Welke factoren zorgden ervoor dat je bij Ducati bent gebleven en de uitdaging van Honda niet hebt geaccepteerd?

GD: "Het heeft veel gekost om hier te komen. We hebben het wereldkampioenschap niet van de ene op de andere dag gewonnen. Het was ronduit dom geweest om zo'n positieve situatie op technisch niveau als hier bij Ducati zomaar op te geven. Het team dat ik om mij heen heb, is geweldig, zowel vanuit technisch als vanuit menselijk oogpunt. Het is geweldig bij Ducati. Het is een plek waar je kunt praten en discussiëren. Het is niet makkelijk om zoiets moois op te geven."