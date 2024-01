Honda zet uitgebreid MotoGP-testprogramma met twintig tests op poten

Een van de grote veranderingen in de aanloop naar het MotoGP-seizoen 2024 is de terugkeer van de concessies. Op basis van het aantal gescoorde punten in het voorgaande seizoen wordt bepaald in welke van de vier categorieën de fabrikanten vallen. Aan deze categorieën zijn enkele voordelen gehangen, waar de fabrikanten en de organisatoren van het kampioenschap mee hebben ingestemd. Honda en Yamaha vallen vanwege hun tegenvallende prestaties in 2023 in de laagste categorie, waardoor zij in 2024 over de grootste vrijheden beschikken. Zo mogen ze hun motorblok gedurende het seizoen blijven ontwikkelen, maar ook mogen ze zoveel testen als ze willen én daarbij hun vaste racerijders inzetten.

Honda lijkt van plan om optimaal gebruik te maken van de vrijheden die de fabrikant heeft gekregen omtrent het testen. Motorsport.com heeft vernomen dat er al een kalender met privétests is opgesteld die uit maximaal 22 tests bestaat. Het is echter nog maar de vraag of alle 22 geplande tests ook daadwerkelijk doorgaan. De zomerstop is namelijk een nieuw meetmoment voor de concessies en als de prestaties van Honda en Yamaha tegen die tijd flink zijn verbeterd, dan kan dat leiden tot minder vrijheid om te testen.

Fabrieksrijders Joan Mir en Luca Marini zouden in principe mee mogen doen aan deze tests, al valt te bezien in hoeverre zij na de seizoensstart op 10 maart nog testwerk zullen verrichten. Het MotoGP-seizoen 2024 bestaat namelijk uit 22 Grands Prix. Zodoende lijkt testrijder Stefan Bradl op te moeten draaien voor het gros van de tests. Wel is Honda begonnen aan een zoektocht naar een tweede testrijder die Bradl wat werk uit handen kan nemen. Satellietteam LCR Honda, dat in 2024 Johann Zarco en Takaaki Nakagami als rijders heeft, heeft zowel publiekelijk als achter gesloten deuren aangeboden om mee te helpen aan de ontwikkeling van de RC213V. Momenteel heeft Honda echter geen plannen om de Monegaskische renstal in te zetten tijdens tests.

De eerste testdag van Honda in de aanloop naar het MotoGP-seizoen 2024 vindt in de week van 22 januari plaats op Jerez, waar Bradl op hetzelfde moment in actie komt als de Honda-teams in het WK Superbikes. Tussen 1 en 3 februari staat vervolgens de shakedowntest in Sepang op het programma, waarbij zowel Mir als Marini op het asfalt verschijnt.