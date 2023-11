Zo werken de concessies voor MotoGP-fabrikanten vanaf 2024

Eerder deze maand onthulde Motorsport.com dat de MotoGP werkte aan de terugkeer van concessies om de worstelende Japanse fabrikanten weer in het zadel te helpen. Maandag bevestigde de MotoGP formeel dat de concessies in 2024 terugkeren en ook werd bekend hoe het systeem, dat door de fabrikanten is goedgekeurd, precies werkt. Fabrikanten worden op basis van het behaalde percentage van het maximum aantal punten in ieder beoordelingswindow verdeeld over vier groepen. Daarbij werden twee verschillende windows bepaald: de eerste loopt van het eerste tot en met het laatste evenement van het seizoen, de tweede van het eerste evenement na de zomerse testonderbreking tot en met het laatste evenement voor de zomerse testonderbreking van het daaropvolgende seizoen.

Om in groep A geplaatst te worden, moeten fabrikanten minimaal 85 procent van het maximum aantal constructeurspunten gescoord hebben. Zij krijgen daardoor 170 testbanden toegewezen, die ze op maximaal drie Grand Prix-circuits mogen inzetten met uitsluitend testrijders op de motor. Deze fabrikanten mogen geen wildcardrijders inzetten tijdens raceweekenden en mogen maximaal acht motorblokken per rijder per seizoen gebruiken. Ook wordt de ontwikkeling van de motorblokken bevroren, terwijl er slechts één aerodynamische update per jaar doorgevoerd mag worden.

Voor plaatsing in groep B moeten fabrikanten tussen de 60 en 85 procent van het maximale puntentotaal gescoord hebben. Zij krijgen te maken met dezelfde beperkingen, al mag er drie keer per seizoen een wildcard ingezet worden. Ook krijgen deze merken 190 banden toegewezen voor testsessies. Voor groep C geldt dat er zes wildcards ingezet mogen worden en dat er 220 banden beschikbaar zijn voor testsessies. Om in deze categorie te vallen, moeten fabrikanten tussen de 35 en 60 procent van het maximale puntentotaal voor constructeurs behaald hebben. De fabrikanten in groep D krijgen de meeste vrijheden: 260 banden voor testdagen, zes wildcards, de mogelijkheid om op ieder Grand Prix-circuit te testen, maximaal tien motorblokken per jaar, vrije ontwikkeling van het motorblok en twee aerodynamische updates per jaar.

Op basis van de uitslag van het constructeurskampioenschap van 2023 valt Ducati komend jaar in groep A, waardoor het de meeste beperkingen te verduren krijgt. KTM en Aprilia vallen onder groep C, terwijl Yamaha en Honda tot groep D behoren en daarmee de meeste concessies krijgen. Mocht de ranking van een fabrikant veranderen tijdens de tweede hierboven genoemde window, dan worden de concessies aangepast om deze verandering te weerspiegelen.