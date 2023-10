Marc Marquez sprak tijdens de Grand Prix in Australië uitgebreid met Motorsport.com. Het was een hectisch weekend voor de 30-jarige coureur uit Cervera, die de afgelopen maanden de aandacht op zich gericht wist doordat hij zijn opties voor de toekomst afwoog. Uiteindelijk besloot Marquez om het Honda-nest eind 2023 na elf jaar en zes MotoGP-wereldtitels te verlaten voor een avontuur bij Gresini, waardoor hij volgend jaar onderdeel is van het Ducati-legioen.

Motorsport.com: Hoe heb je de afgelopen dagen ervaren nu je toekomst voor 2024 duidelijk is?

Marc Marquez: "Er viel een last van mijn schouders. Als je een belangrijke beslissing moet nemen, heb je twijfels totdat je de stap zet. En zelfs nadat ik het besluit heb genomen, heb ik nog vragen. In de loop der tijd zullen deze vragen beantwoord worden, onder meer op het moment dat ik voor het eerst op de Ducati stap."

Als je het hele proces opnieuw zou moeten doorlopen, zou je dan iets anders doen?

"Nee, absoluut niet. Het heeft in feite zo lang geduurd omdat ik eigenlijk bij Honda wilde blijven, maar mijn prioriteit lag tegelijkertijd bij het sportieve aspect. Dat is altijd de drijfveer geweest in mijn carrière, meer dan het salaris en al het andere dat hier gebeurt."

Welke reactie kreeg je toen je op die woensdagochtend naar Japan belde om te vertellen dat je wegging?

"Ze verwachtten het al. Honda was zich er altijd van bewust dat dit een mogelijkheid was. Dat is het mooie aan zo'n succesvolle vertrouwensrelatie, want je kunt dingen altijd direct bespreken. Ik heb niets verborgen gehouden en ze wisten welke mogelijkheden er op tafel lagen."

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Honda reageerde begripvol toen Marquez enkele dagen na de Japanse GP aangaf eind 2023 te vertrekken.

Was het makkelijk om tot een overeenkomst te komen met Honda?

"Onze relatie was altijd gezond en zeer constructief. We hebben beide standpunten naar voren gebracht en kwamen tot de conclusie dat dit in alle opzichten de juiste stap was, ook in het belang van het project."

In de laatste dagen erkende je dat je het niet heel erg naar je zin had, ondanks dat het anders leek. Was dat slechte gevoel te wijten aan dat je wist dat je Honda achter je gaat laten?

"Ik had het moeilijk, omdat het een gevecht tussen mijn hoofd en mijn hart was. Mijn hart wilde bij Honda blijven, want door de opvoeding die ik thuis heb gekregen probeer ik altijd dankbaar te zijn richting degenen die me hebben geholpen en goed voor me zijn geweest. Ik laat hier veel mensen achter, veel sponsoren die me veel hebben gegeven. Maar als je erover nadenkt, is een jaar dat verstrijkt in de carrière van een atleet een jaar dat je nooit meer terugkrijgt. Een project kan tijd kosten, maar de carrière van een rijder duurt zo lang als die duurt."

Je neemt slecht één lid van het team dat praktisch altijd bij je is geweest mee naar Gresini. Is het je prioriteit om in 2025 herenigd te worden met die groep?

"Als ik goed presteer, heb ik op alle fronten meer mogelijkheden: om naar het ene of andere team te gaan, om dat met of zonder hen te doen. Als je op de baan niet levert, heb je buiten de baan ook weinig te zeggen. Zonder snelheid kun je niets doen. De tijd zal leren wat er gebeurt, maar ik ben zeker dat we niet alleen een werkgroep zijn. We zijn ook vrienden. We zitten straks niet meer in dezelfde pitbox, maar we kunnen wel samen uit eten gaan. Ik hoop dat we in de toekomst weer bij elkaar kunnen komen, dat ontken ik niet. Maar het hangt niet alleen af van mijn wil, maar ook van mijn snelheid en de mogelijkheden die ik heb."

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Bij Gresini werkt Marquez niet meer samen met zijn huidige crew bij Honda, al hoopt hij ooit herenigd te worden.

Ben je erop voorbereid dat het hele circus rond je toekomst over een paar maanden weer begint?

"Dat zou hoe dan ook van start gaan in de eerste of tweede race van volgend seizoen, ongeacht of ik bij Honda zou blijven of zou vertrekken. Het enige waar ik naar op zoek ben, is mijn geluk op de baan. Ik ben een positieve, gelukkige jongen, wiens persoonlijke leven heel goed gaat en die heel gelukkig is. Maar die illusie mis ik op het circuit. Ik heb de motivatie, want als ik val, sta ik op en stap ik weer op. Niemand kan mij verslaan in doorzetten."

Wat is er meer veranderd: de dominante Marc van voordat hij geblesseerd raakte in Jerez in 2020, of zijn motor?

"De persoon is meer veranderd dan de motor. Vooral omdat ik een lange periode van blessures en lijden achter de rug heb. Daar word je veel volwassener van en dat zorgt ervoor dat andere dingen in je leven belangrijker worden. Dat verklaart de beslissing die ik voor volgend jaar heb genomen."

Je hebt toegegeven dat deze periode met magere resultaten je zelfvertrouwen heeft aangetast. Heb je je ooit afgevraagd was je nu zou kunnen doen met de Honda van 2017, 2018 of 2019?

"Natuurlijk heb ik me dat afgevraagd. Op dat moment had ik net drie wereldtitels op rij gewonnen en mijn zelfvertrouwen was torenhoog. Als je slechte momenten hebt, moet je dat vertrouwen weer opbouwen. Dat is precies wat ik probeer te doen in deze tweede helft van het seizoen. Vanaf Silverstone heb ik me gedeisd gehouden, al begrepen veel mensen niet echt hoe ik de races benaderde. Dat was wel wat ik op dat moment nodig had. Toen daarna de resultaten kwamen, werd ik te opgewonden en stapelden de crashes zich weer op. Opnieuw is het tijd om een stap terug te doen. De fout in Mandalika kwam doordat ik niet wist hoe ik moest accepteren dat ik nog niet klaar was om het risico te nemen."

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images In 2019 vierde Marc Marquez zijn tot dusver laatste wereldtitel in dienst van Honda.

Blijf je voor altijd vasthouden aan deze nieuwe manier om het weekend te benaderen door de risico's te beperken, of is het een tijdelijke aanpak als gevolg van de rol van je huidige motor?

"Het is een kettingreactie. Als je snel bent, krijg je vertrouwen en kun je nog sneller gaan. Dat is wat er met mij gebeurde in Mandalika. Ik crashte in de kwalificatie, het moment dat je moet pushen, toen ik bezig was met mijn persoonlijk snelste ronde. Ik crashte opnieuw in de eerste ronde van de sprint, wat ook een moment is waarop je moet pushen. En in de race crashte ik niet toen ik aan het pushen was, maar viel ik omdat ik er geen vertrouwen meer in had."

Volgend jaar race je met een motorfiets van dit jaar. Is dat gezien je omstandigheden goed of slecht?

"Aan de ene kant heb je minder verantwoordelijkheid. Dat is echter een verantwoordelijkheid die ik altijd leuk heb gevonden en die ik goed op me heb genomen. Ik heb altijd de rol geaccepteerd om te proberen het team te leiden. Tot 2020 deed ik dat. Toen raakte ik geblesseerd en lag ik er praktisch twee jaar uit. Toen ik daarna terugkwam in 2022, zei ik al dat er een totaal andere richting was ingeslagen met de motor dan ik met mijn rijstijl wilde. Kon ik me aanpassen? Ja. Volgend jaar blijf ik gewoon MotoGP-coureur en rijd ik zo hard mogelijk, want dat is wat ik kan. Daarna zal ik natuurlijk proberen om de Ducati meer naar mijn zin te krijgen met de middelen die ik tot mijn beschikking heb. Ik denk dat Gresini me daar erg bij zal helpen."

Volgens je broer Alex overweeg je om met pensioen te gaan als je het volgend jaar niet meer naar je zin hebt.

"Ik maak de overstap om weer plezier te hebben. Als dat niet lukt, draait het niet om mijn pensioen, maar om veel dingen te begrijpen. Als dat gebeurt, zal ik moeten accepteren dat mijn rol is veranderd. Met pensioen gaan komt echter niet in me op."