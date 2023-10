Quartararo vreest: Ducati bijhalen kost Yamaha vijftien winters

Een week na zijn derde podiumplaats van 2023 werd Fabio Quartararo in Australië weer met beide benen op de grond gezet. In de race kwam hij niet verder dan de veertiende positie, waarmee hij desondanks de beste Yamaha-coureur was. De afgelopen maanden was Quartararo regelmatig kritisch over het ontwikkelingswerk van zijn huidige werkgever en ook na de race op Phillip Island zag hij weer dat er behoorlijk wat werk aan de winkel is. "We hebben vijftien winters nodig om echt zoals Ducati te worden", vertelt de Fransman toen hij werd geconfronteerd met uitspraken van Yamaha-baas Massimo Meregalli, die toegaf dat Yamaha volgend jaar niet om de wereldtitel kan strijden.

"Maar zoals gezegd is dat niet mijn doel voor volgend jaar", vervolgt Quartararo. "Het doel is om dichter in de buurt te zitten, want ieder jaar zetten we op één gebied een stap vooruit, maar op een ander gebied twee stappen achteruit. Ons chassis was in het verleden magisch, je kon doen wat je wilde op de motor. De motor was langzaam, maar stuurde geweldig. Nu is de motor langzaam, maar stuurt die ook niet goed. Natuurlijk is het motorblok beter, maar alle andere fabrikanten hebben daar ook stappen mee gezet. Daardoor is het verschil hetzelfde. Ook hebben ze het chassis en de aero enorm verbeterd." Het verschil moet in 2024 dus kleiner, oordeelde Quartararo. "Natuurlijk wil ik voor het kampioenschap vechten, maar als ik realistisch ben lukt dat volgend jaar niet. Het is echter mijn persoonlijke doel om meer kansen te hebben om voor het podium en soms ook de overwinning te strijden."

De huidige overeenkomst van Quartararo met Yamaha loopt eind 2024 af en daardoor belooft hij een belangrijke speler te worden in het silly season van de MotoGP. Een langer verblijf bij de Japanse fabrikant is niet uitgesloten, maar de wereldkampioen van 2021 geeft na een vraag van Motorsport.com wel toe Yamaha flink aan de bak moet om hem te overtuigen. "Wellicht wel als ik een duidelijke verbetering zie waardoor het gat kleiner wordt. Maar ik heb die verbetering echt nodig. Ik vind het belangrijk om te zien hoe graag ze echt willen winnen, want ik wil dat in ieder geval wel", aldus Quartararo. "Momenteel lopen we echter tegen een muur op, omdat we niet meer potentieel hebben. Maar volgend jaar en in de toekomst wil ik een winnend project."