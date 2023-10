Binder ziet kansen voor KTM in MotoGP: Ducati dichterbij dan ooit

Ducati is dit seizoen de te kloppen motorenfabrikant, de top-drie in het WK rijdt namelijk op een Desmodesedici en bij de constructeurs is de titel al geruime tijd binnen voor het Italiaanse merk. Toch denkt KTM-coureur Brad Binder dat het gat met de Italiaanse motorenbouwer langzamerhand kleiner wordt. "We zijn er niet ver vandaan, we zijn zelfs heel dichtbij", aldus de 28-jarige rijder na de Grand Prix van Australië. "Het was duidelijk dat zij aan het einde wat meer grip hadden, terwijl ik de hele race heel voorzichtig met de banden was. Ze hadden net dat beetje extra." Het verbaasde de KTM-man niet dat dat gebeurde: "We hadden dit al wel voorspeld, want wij zijn het hele jaar al wat harder voor de banden dan onze concurrenten. Vorig jaar was mijn band met vijf ronden te gaan al op, dit jaar konden we tot het einde meedoen."

Toch miste Binder in Australië wel het podium. De uiteindelijke racewinnaar Johann Zarco kwam wat ruw langszij, waardoor Binder tijd verloor. "Het was voor mij verrassend. Ik reed daar op de racelijn en ik reed richting Jorge [Martin]", aldus de rijder. "Ik verloor een paar plekjes en het was moeilijk om terug te komen. De coureurs reden namelijk over de hele baan heen."

Na de introductie van het nieuwe carbon-chassis heeft KTM weer de volgende stap gezet. Ook tijdens de MotoGP-race op Philip Island kon Binder met de machine een goede prestatie neerzetten, want met een vierde plek was hij meer dan tevreden. "Als je kijkt naar waar we vorig jaar en nu staan, dan is de stap gigantisch", noemt de Zuid-Afrikaan. "We hebben echt een grote stap gezet, ik voelde me fantastisch op de motor." Volgens de winnaar van twee MotoGP-races begon het weekend al goed met de sterke kwalificatie, hij mocht de race als tweede starten. "We hadden echt een goede kwalificatie, de beste die ik in de MotoGP heb gehad. Het voelde goed om niemand voor me te zien."

Zachte band

Tijdens de race in Australië was Martin de enige die op de zachte achterband had gegokt. Het was geen gekke gok, pas in de laatste ronde werd de Spanjaard gepasseerd om uiteindelijk slechts vijfde te worden. "Ik wist vanaf het begin dat het heel lastig voor hem zou worden", vertelt Binder. "Hij had een ongelooflijk goed ritme vanaf het begin te pakken, tot tien ronden voor de finish. Hij heeft het goed gedaan, dus ik neem mijn hoed daarvoor af. Ik denk dat ik eerder in de problemen zou komen."