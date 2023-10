De toekomst van Marc Marquez was de afgelopen weken een van de belangrijkste gespreksonderwerpen in de MotoGP. Door de tegenvallende prestaties van Honda werd hij in verband gebracht met een overstap naar Gresini Racing. Kort na de Japanse Grand Prix werd al duidelijk dat de wegen van Marquez en Honda na afloop van het huidige MotoGP-seizoen gaan scheiden, al liet de bekendmaking van zijn nieuwe avontuur nog even op zich wachten. Op de donderdag voor de Grand Prix van Indonesië is die duidelijkheid alsnog gekomen: de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen racet volgend jaar in dienst van Gresini Ducati, zo maakte het team uit Faenza bekend.

Marquez tekent een eenjarige overeenkomst bij Gresini, waardoor hij alleen vastligt voor het MotoGP-seizoen 2024. Daardoor loopt het contract van de 30-jarige coureur uit Cervera eind volgend jaar op hetzelfde moment af als de deals van de meeste topcoureurs. "Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging", zegt Marquez over zijn overstap. "Het was geen gemakkelijk besluit, want het wordt in alle aspecten een grote verandering. Soms moet je uit je comfortzone stappen en jezelf uitdagen om te blijven groeien."

Marquez krijgt bij Gresini niet de beschikking over het allernieuwste materiaal van Ducati. Hij stapt daardoor volgend seizoen op de Desmosedici GP23, waar Francesco Bagnaia en Jorge Martin momenteel mee om de wereldtitel strijden. "Wat betreft de andere motor weet ik dat ik in mijn rijstijl veel dingen moet aanpassen en dat wordt niet eenvoudig. Ik ben er echter van overtuigd dat het hele Gresini-team me enorm gaat helpen. Ik kan niet wachten om het team te ontmoeten en om met ze aan de slag te gaan", vervolgt Marquez. "Ik wil Nadia, Carlo en Michele bedanken voor hun vertrouwen en het respect dat ze richting me hebben laten zien."

Marquez wordt bij Gresini de vervanger van Fabio di Giannantonio, die na twee seizoenen bedankt wordt voor de bewezen diensten. "Voor Gresini Racing is dit een historisch moment. Het feit dat Marc Marquez heeft gekozen om volgend seizoen voor ons te racen is absoluut fantastisch en ik ben verheugd dat het nu officieel is", vertelt Nadia Padovani, teambaas van Gresini. "In minder dan een seizoen zijn we gek geworden op zijn broer en we zullen Marc op dezelfde manier verwelkomen. We zijn ervan overtuigd dat hij de potentie heeft om meteen competitief te zijn op de Desmosedici GP23. Tot slot wil ik Fabio di Giannantonio enorm bedanken voor zijn professionaliteit en we wensen hem het allerbeste voor het vervolg van zijn carrière."

Marquez wordt bij Gresini Ducati herenigd met broertje Alex Marquez, die in een eerder stadium zijn contract bij het team al verlengde voor 2024. Eerder werkten de gebroeders Marquez in 2020 al samen bij het fabrieksteam van Honda, waarna de jongere van de twee nog twee jaar voor LCR Honda uitkwam. De oudste van het tweetal debuteerde na wereldtitels in de 125cc en Moto2 in 2013 met Repsol Honda in de MotoGP door meteen met de wereldtitel aan de haal te gaan. Die wereldtitel prolongeerde hij in 2014, om daarna tussen 2016 en 2019 vier keer op rij wereldkampioen te worden. In totaal boekte Marquez 59 overwinningen namens Honda in de MotoGP, stond hij 101 keer op het podium en mocht hij 64 keer van pole-position vertrekken.