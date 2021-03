Mir begint 70 procent voorbereid aan nieuw MotoGP-seizoen

De laatste dag van de MotoGP-test in Qatar viel in het water door een zandstorm en juist die dag had men bij Suzuki gereserveerd voor het verzamelen van belangrijke data. Ducati-coureur Jack Miller wees naar de Suzuki-rijders toen hij de vraag kreeg wie nog onder de radar bleven tijdens de test. Gevraagd naar de stand van zaken, gaf MotoGP-kampioen Mir toe dat het niet de ideale voorbereiding is geweest.

“We staan op zo’n 70 procent”, gaf Mir toe. “We hadden op de laatste dag nog wat zaken willen doen waardoor we beter kunnen presteren. Het ging niet om veel onderdelen, maar meer de elektronica en nog wat werk voor het weekend. Het was niet genoeg om op één dag te doen. We zijn wel klaar, maar de Ducati’s zijn heel snel. Yamaha is ook sterk op dit circuit. Wij zijn hier niet zo sterk, zeker niet zo sterk als Yamaha. We horen erbij, maar ik heb niet helemaal een voldaan gevoel omdat we niet zo sterk waren tijdens de test.”

Suzuki had nog een nieuw frame dat getest moest worden door de vaste rijders, maar dat kwam er ook niet van. Mir verwacht met het oude frame aan het nieuwe seizoen te beginnen. “We kiezen waarschijnlijk voor een exemplaar dat hetzelfde is als het frame van vorig jaar. Het nieuwe frame werkt best goed, maar we moeten er nog een goede afstelling mee maken en daar hebben we nu geen tijd voor. Het is afwachten of het team nu de data goed kan verwerken. Dat is belangrijker dan de laatste dag van de test. Zelfs nu we niet naar huis gaan, zullen ze engineers zich niet vervelen.”

Teamgenoot Alex Rins was iets positiever over de Qatar-test, maar ook hij start de openingsronde van het seizoen met een oud frame. “We zijn zeker klaar voor de stat van het seizoen, ik ben klaar voor de eerste race en ik denk dat we kunnen vechten”, aldus Rins. “We geven alles om vooraan mee te doen, ik hoop dat we kunnen vechten en vooraan mee kunnen doen. We hebben een aantal belangrijke conclusies getrokken tijdens de test, echt goede informatie. Het is jammer dat we de laatste dag gemist hebben, we hadden nog wel wat plannen om met het 2021-frame te testen. Ik weet niet of we die tijdens het raceweekend zullen gebruiken, er was niet genoeg tijd om ermee te rijden.”