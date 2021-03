Overal motorsport kijken met een VPN

Motorsport kijken is afhankelijk van je locatie

Motorsport kijken via een Nederlandse aanbieder kan vaak alleen vanuit Nederland. Verbindingen uit andere landen worden geblokkeerd. Dat heeft te maken met de uitzendrechten voor de sport. De Nederlandse rechtenhouder mag niet overal ter wereld de wedstrijden tonen. Dus kun je als je op vakantie bent in het buitenland geen motorsport kijken via deze aanbieder.



Hoe weet de aanbieder nu waar je je bevindt? Dat wordt bepaald aan de hand van het IP-adres. Het IP-adres is een soort huisnummer op het internet. Dit adres is gekoppeld aan een locatie. Soms kan de locatie heel nauwkeurig bepaald worden, soms is het meest accurate gegeven het land vanuit waar iemand verbinding maakt. Dat is voor een aanbieder van motorsport genoeg om te weten: komt de verbinding uit Nederland? Dan kun je kijken. Komt de verbinding uit een ander land? Dan wordt de verbinding afgeslagen.

Waarom een VPN gebruiken voor motorsport?

Gelukkig is er een trucje om alsnog in het buitenland naar motorsport te kunnen kijken. Dit kan met een zogenaamd Virtual Private Network, oftewel een VPN. Een VPN maakt verbinding via een privénetwerk, met een server op een andere locatie. De data die hierbij wordt verstuurd en ontvangen, wordt versleuteld. De server waarmee je verbindt, leent zijn IP-adres aan jou uit. Daardoor lijkt het voor de aanbieder net alsof je uit een ander land verbindt.



Veel VPN-diensten bieden servers in Nederland aan. Je kunt dan vanuit het buitenland verbinden met de server in Nederland, en zo het IP-adres van deze server gebruiken. Op die manier kun je verbinding maken met de aanbieder van motorsport, om de wedstrijd te kunnen kijken. Omdat de aanbieder een Nederlands IP-adres ziet, wordt de verbinding toegestaan en kun je gewoon kijken alsof je je in eigen land zou bevinden.

Een VPN kiezen om motorsport te kijken

Het beste kun je kiezen voor een betaalde VPN-aanbieder. Gratis aanbieders verzamelen vaak je persoonsgegevens en verkopen deze aan marketingbedrijven. Daarnaast zijn de verbindingen van gratis partijen vaak niet snel genoeg om met plezier te kunnen kijken, of is er een datalimiet. Dan kun je maar heel eventjes kijken, waarna de verbinding wordt gestopt en je geen verbinding meer kunt maken. Heel vervelend!



Met een betaalde aanbieder krijg je een eigen verbinding, zonder datalimieten en snelheidsbeperkingen. Niet iedere VPN-dienst heeft even snelle verbindingen, dus is het belangrijk van tevoren onderzoek te doen naar de dienst van jouw keuze. Is de verbinding snel genoeg? Hoe zit het met de klantenservice? Kun je misschien eerst een abonnement op proef nemen, zodat je kunt zien of je er inderdaad je favoriete programma's mee kunt kijken?



Houd bij je keuze ook rekening met een eventueel logbeleid. Dat houdt in dat de dienst bij kan houden wat jij precies met je verbinding doet. Dat komt vaak voor bij aanbieders met een hoofdkantoor in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland of het Verenigd Koninkrijk. Je wilt liever niet dat de VPN-dienst bijhoudt wat je doet met je verbinding, omdat dit ten koste gaat van je privacy en anonimiteit. Je kunt er overigens evengoed motorsport op kijken.