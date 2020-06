Avintia-baas: Wij rekenen voor 2021 op Zarco

Zarco vond bij Avintia Racing rust nadat hij in 2019 een turbulent seizoen beleefde. Hij vertrok vroegtijdig bij KTM en reed de laatste drie races van het seizoen op de Honda van Takaaki Nakagami. Met zijn ervaring op de verschillende machines werd de Fransman een interessante rijder voor Ducati. Dat merk bood hem een contract aan en stalde hem bij klantenteam Avintia, iets waar hij aanvankelijk niet op zat te wachten. Toen Avintia met Ducati een overeenkomst sloot om als ‘satellietteam’ verder te gaan, veranderde de houding van Zarco. Bij Ducati zijn nog niet alle plekken voor 2021 ingevuld. Andrea Dovizioso heeft zijn contract nog niet verlengd. Dat zorgt ook elders voor onrust bij de teams die aan de Desmosedici gelieerd zijn.

Een deal tussen Ducati en Dovizioso lijkt inmiddels een aannemelijke zaak, maar er deden geruchten de ronde dat Zarco naar Pramac Ducati zou kunnen verkassen terwijl Francesco Bagnaia promotie zou maken naar het fabrieksteam. In gesprek met Motorsport.com ontkende Romero dit door te zeggen: “Tito Rabat heeft voor 2021 een contract bij ons en we rekenen erop dat ook Johann Zarco volgend seizoen blijft. Bij Ducati heeft niemand ons gezegd dat het anders is. Ik spreek regelmatig met Ducati en niemand heeft er iets over gezegd.”

Jack Miller verkast komend seizoen van Pramac Ducati naar het fabrieksteam, Motorsport.com kon vorige maand melden dat Jorge Martin bij dat team gaat debuteren in de MotoGP. Pramac-baas Francesco Guidotti heeft op zijn beurt de verwachting uitgesproken dat Francesco Bagnaia gewoon bij Pramac Ducati blijft in 2021. Om de positie van Bagnaia te beoordelen wil Ducati’s sportief directeur Paolo Ciabatti de eerste races afwachten: “Hij is 23 en heeft veel moois laten zien in Moto2, hij is een rijder die we graag voor de toekomst willen behouden”, zei Ciabatti. “Maar tegelijkertijd willen we ten opzichte van vorig jaar wel een duidelijke verbetering zien met de 2020-motor. Daar willen we op wachten, we zullen het pas zien als het kampioenschap weer begonnen is.”

Met medewerking van German Garcia Casanova