Ducati haalt Martin als vervanger van Miller bij Pramac

Martin is een van de meest gewilde jongelingen op de rijdersmarkt voor 2021. Niet alleen Ducati was op jacht naar de coureur, ook KTM – zijn huidige werkgever – zou hem volgend seizoen graag inlijven voor het MotoGP-project. Eerder werd al bekend dat Ducati gesprekken voerde met de 22-jarige rijder, die volgend seizoen de opvolger van Jack Miller wordt bij Pramac Ducati. De Australiër verkast op zijn beurt naar het fabrieksteam van de Italiaanse renstal.

Pramac-teammanager Francesco Guidotti is voor het aantrekken van rijders afhankelijk van Ducati en verklaarde vorige week dat er nog geen concrete afspraken gemaakt waren met Martin. Ook noemde hij het ‘een wonder’ als Ducati de deal met Martin daadwerkelijk rond zou krijgen. Motorsport.com heeft nu vernomen dat Ducati en Martin inderdaad een overeenkomst bereikt hebben om de Spanjaard in 2021 in de MotoGP te laten debuteren.

Martin maakte vorig seizoen bij Ajo KTM zijn debuut in de Moto2, nadat hij een jaar eerder met Gresini Honda wereldkampioen werd in Moto3. Het KTM-chassis werkte niet bepaald mee vorig seizoen, maar in de tweede helft van een moeilijk seizoen wist hij toch nog twee podiumfinishes te behalen. Ook in 2020 rijdt Martin voor KTM, hoewel hij nu gewoon op een Kalex-fiets zit omdat de Oostenrijkse fabrikant gestopt is met het Moto2-programma. Tijdens de openingswedstrijd van het seizoen in Qatar eindigde Martin op de twintigste plaats.

In zijn contract met Ducati heeft Martin bedongen dat hij de beschikking krijgt over hetzelfde materiaal als de fabrieksrijders. Dat is op dit moment ook het geval bij de huidige rijders van Pramac, Miller en Francesco Bagnaia. Het heeft er alle schijn van dat die laatste, de Moto2-wereldkampioen van 2018, nog een jaar bij gaat tekenen bij Pramac Ducati.

Ducati heeft de line-up van het fabrieksteam nog niet rond, maar het lijkt erop dat Andrea Dovizioso gewoon gaat blijven. Dit ondanks dat de onderhandelingen recent stilvielen omdat men geen overeenstemming bereikte over het financiële aspect van de deal. Dovizioso’s huidige teamgenoot Danilo Petrucci is in verband gebracht met een overstap naar het WK Superbikes, maar kan in de MotoGP wellicht naar Aprilia. Dat is echter afhankelijk van de dopingschorsing van Andrea Iannone. Aleix Espargaro gaf recent in gesprek met Motorsport.com toe dat hij dicht bij een nieuwe deal met Aprilia is. Dat wordt waarschijnlijk zijn laatste contract in de MotoGP.

De aankondiging van Martin bij Pramac Ducati laat waarschijnlijk nog enkele weken op zich wachten. Dit heeft te maken met de situatie bij KTM, waar Martin nog onder contract staat.

Met medewerking van Oriol Puigdemont