Espargaro 'erg dicht' bij nieuw Aprilia-contract

Espargaro’s huidige contract loopt aan het eind van dit seizoen af, maar de coureur is positief over een vervolg van zijn carrière bij de renstal. De motivatie komt onder andere door het feit dat de renstal voor dit seizoen een radicaal aangepaste machine heeft geïntroduceerd, de resultaten daarvan waren tijdens het voorseizoen positief. Daardoor is hij ervan overtuigd dat hij nog een contractcyclus voor Aprilia wil rijden, hoewel hij ook niet uitsloot dat het komende contract eentje gaat zijn die langer is dan twee jaar. Wel verklaarde Espargaro dat het waarschijnlijk zijn laatste contract in de MotoGP zou worden.

“Ik heb het voorseizoen met een heel goed gevoel afgesloten”, zei Espargaro in gesprek met Motorsport.com. “De veranderingen waar ik de afgelopen drie jaar op heb moeten wachten, zijn in de laatste twee tests doorgevoerd en daar ben ik heel blij mee. Tot een paar weken geleden stonden de gesprekken stil, maar we zijn nu heel dicht bij een akkoord. Ik ben erg blij met Aprilia, ik heb niet veel tijd meer in m’n carrière en ik heb altijd een goede motor gewenst waarmee ik m’n carrière af kan sluiten. Ik weet zeker dat als ik m’n nieuwe contract bij Aprilia teken, het ook m’n laatste zal zijn. Ik weet niet of het twee jaar of meer gaat zijn, maar ik sluit m’n carrière hier af. Ik vertrouw erop dat het technische project vanaf nu blijft groeien, als dat het geval is ben ik er graag bij om het team te leiden.”

Vierde teamgenoot?

Espargaro heeft gedurende zijn periode bij Aprilia drie verschillende teamgenoten gehad, daar zou zelfs een vierde bij kunnen komen wanneer de huidige schorsing van Andrea Iannone blijft staan. De Italiaan kreeg achttien maanden schorsing voor een dopingvergrijp. Hoewel Aprilia heeft laten weten dat het Iannone graag zou houden, is Danilo Petrucci ook aan een zitje bij het merk gelinkt als hij niet bij Ducati kan blijven. Espargaro vindt het spijtig dat Petrucci op basis van een jaar het veld moet ruimen bij de Desmosedici. Het merk koos ervoor om Jack Miller promotie te geven.

“Ik weet dat Aprilia wil dat ik en Andrea blijven, maar we weten ook dat er iets gaande is. Ik voel me er slecht over hoe Danilo behandeld is. Niet alleen heeft hij een race gewonnen, hij scoorde in 2019 meer punten dan Miller. Nu lijkt het alsof ze van hem de nieuwe Casey Stoner maken en dat Danilo niet goed is, maar vorig jaar deden ze het even goed. Uiteindelijk valt alles wel op z’n plek, misschien gaat Jack het wel heel goed doen op de officiële motor. Hij is jong en heeft veel talent. We zullen zien of Ducati het goed doet.”

Met medewerking van German Garcia Casanova