Martin, Bastianini in de race voor Pramac Ducati-zitje

Ducati roert zich momenteel op de rijdersmarkt. Gesprekken met Andrea Dovizioso zijn recent stilgevallen nadat de partijen het niet eens kunnen worden over het financiële aspect van de deal, maar de renstal werkt ondertussen ook aan het vastleggen van de tweede coureur bij het team. Het lijkt er sterk op dat Danilo Petrucci na dit seizoen niet meer voor het fabrieksteam zal rijden. Jack Miller is favoriet voor het innemen van dat zitje. Hij presteerde behoorlijk sterk in 2019 met vijf podiumfinishes. Het is onwaarschijnlijk dat Petrucci terug zou keren naar Pramac als Miller daadwerkelijk naar het fabrieksteam vertrekt, daarmee zou er een plek vrijkomen bij de renstal van Paolo Campinoti.

De Desmosedici zou de voorkeur geven aan een Moto2-coureur, Martin en Bastianini staan naar verluidt op de nominatie voor het tweede zitje bij Pramac. Bastianini eindigde in zijn eerste Moto2-jaar op de tiende plaats in het eindklassement, voormalig Moto3-wereldkampioen Martin eindigde als elfde met drie punten minder. Met name de laatste coureur is momenteel een gewilde coureur op de rijdersmarkt, naar verluidt zijn ook KTM en Honda geïnteresseerd in de diensten van de coureur voor 2021. “Als teams in MotoGP aan je denken is dat omdat je iets goed doet”, zei Martin op MotoGP.com. “De Ducati is een motor waar ik me vanwege mijn stijl goed op kan aanpassen. Op de KTM zou ik heel erg laat moeten remmen en weer vroeg moet accelereren.”

Ducati heeft 'wonder nodig'

Pramac-teammanager Francesco Guidotti gaf toe dat Martin bij verschillende fabrikanten. op de verlanglijst staat en dat Ducati een ‘wonder’ nodig heeft om de Spanjaard vast te leggen. “Er stonden meerdere namen op de lijst. Jorge [Martin], [Lorenzo] Baldassarri, Bastianini, Alex Marquez stond op de lijst, Jorge Navarro ook”, zei Guidotti op MotoGP.com. “Er zijn een aantal interessante jonge rijders. In de laatste dagen hebben journalisten me benaderd om meer over Jorge Martin te weten te komen, maar Ducati moet de beslissing nemen. Op dit moment is het, voor zover ik weet, nog niet beslist. Het is zeker dat Jorge Martin bij Honda in de belangstelling staat omdat hij met dat merk wereldkampioen is geworden in Moto3. Ik weet dat zij erg overstuur waren toen hij vertrok naar KTM, maar ik denk dat ze hem wel terug willen. Ik weet niet of KTM hem laat gaan. Als Ducati hem vast kan leggen is dat een wonder. Ze moeten erg moedig en slim zijn om hem vast te leggen.”

Het contract van Francesco Bagnaia bij Pramac Ducati loopt na dit seizoen af, maar het heeft er alle schijn van dat de 23-jarige coureur blijft. “Ik denk dat we Pecco nog een jaar geven zodat hij meer vertrouwen kan krijgen in de MotoGP”, aldus Guidotti. “Ook wanneer we weer gaan racen zal het erg vreemd zijn, ik denk dat hij het verdient om langer te blijven.”

Met medewerking van German Garcia Casanova