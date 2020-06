Pramac-teambaas: Miller op weg naar fabrieksteam van Ducati

Waar Yamaha en Honda gezwind te werk zijn gegaan in het 'silly season' leek Ducati lange tijd achter de feiten aan te hobbelen. Repsol Honda heeft wereldkampioen Marc Marquez langer vastgelegd, Yamaha heeft de line-up met Maverick Viñales en Fabio Quartararo zelfs al helemaal compleet. Ducati blijft op dat vlak achter. Men viste bij grote namen van rivalen achter het net en de onderhandelingen met eigen vaandeldrager Andrea Dovizioso zijn ook in een impasse beland.

Miller koerst af op promotie

Toch is er wel enig licht aan het eind van de tunnel. Als we Guidotti mogen geloven, wordt binnen afzienbare tijd de eerste naam voor het seizoen 2021 wereldkundig gemaakt, die van Jack Miller. De Australiër is de voorbije twee seizoenen actief geweest voor het satellietteam van Pramac, maar lijkt volgend seizoen de stap naar het fabrieksteam te zetten. "De meest logische en normale stap zou zijn dat Jack naar het fabrieksteam gaat", bevestigt de Pramac-teambaas in gesprek met MotoGP.com. "Jack kwam bij ons rijden met als doel om naar het fabrieksteam te kunnen. Na een moeilijk eerste seizoen heeft hij zijn potentie vorig jaar getoond. Hij heeft echt een grote stap gemaakt."

Volgens Guidotti wilde Ducati graag nog even afwachten of Miller in 2020 een extra stap zou zetten, maar dat is in tijden van corona buitengewoon lastig. "We wilden inderdaad zien of hij zich dit jaar nog net iets meer zou verbeteren, maar momenteel heeft hij simpelweg geen kans om dat te laten zien. Maar goed: Ducati en ikzelf denken al wel dat hij er klaar voor is." Guidotti ziet de aanstaande promotie binnen Ducati ook als een mooie beloning voor Miller, die het Italiaanse merk ondanks andere opties trouw is gebleven. "Vorig jaar had hij naar KTM kunnen gaan, dat hem heel veel geld heeft geboden. Maar hij besloot voor minder geld bij Ducati te blijven, puur omdat hij tevreden is over het technische aspect. Hij is blij met de motor en het gevoel is ook goed."

Pramac kijkt naar opvolgers, Jorge Martin op pole

Nu lijkt niets een promotie richting het Ducati-fabrieksteam meer in de weg te staan. "Ik weet alleen nog niet of ze er al helemaal uit zijn", vervolgt Guidotti. "Voor zover ik weet, onderhandelen ze nog wel steeds met elkaar en is de handtekening nog niet gezet. Maar beide partijen hebben dezelfde intentie, dus ik denk dat ze dicht bij een deal zijn." Dat betekent ook dat zijn team alvast verder moet kijken, naar mogelijke opvolgers van Miller bij Pramac. "We hebben sinds afgelopen jaar een iets andere deal met Ducati. Voorheen waren we onafhankelijk in onze rijderskeuzes en konden wij de eerste stap zetten bij het benaderen van een coureur. Maar eind vorig jaar hebben we besloten om dat om te draaien, nu zet Ducati dus de eerste stap. Dat komt doordat zij met jonge coureurs graag een heel plan willen maken voor de middellange tot lange termijn."

In die zoektocht naar een goede Pramac-vervanger komt de naam van Jorge Martin veelvuldig voorbij. De Moto3-kampioen van 2018 zit eigenlijk onder de vleugels van KTM, maar dat hoeft geen streep door de plannen van Ducati te betekenen. "In principe is KTM de eerste optie, maar het is wel waar dat de Ducati misschien beter bij mijn rijstijl past", reageert Martin in de MotoGP-podcast. Hij is dan ook gevleid door de interesse uit Italië. "Ik heb de woorden van Ciabatti [van Ducati] gehoord en waardeer die enorm. Het is sowieso goed dat MotoGP-teams over je praten, dat laat zien dat je blijkbaar iets goed doet." Een bron uit de entourage van Martin wil nog wel iets verder gaan. "Jorge houdt enorm van de optie om naar Ducati te gaan. We gaan er alles aan doen om dat werkelijkheid te maken", laat hij aan Motorsport.com weten. Mocht het hele feest niet doorgaan, dan is ook zijn Italiaanse Moto2-collega Enea Bastianini in beeld voor het vacante zitje bij Pramac.

Met medewerking van Germán Garcia Casanova