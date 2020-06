Ducati zet Dovizioso in de wachtkamer: "Nog geen voorstel gehad"

Het huidige contract van Dovizioso loopt aan het eind van dit seizoen af, maar gesprekken over een nieuwe deal zijn nu gestaakt omdat de beide partijen het niet eens worden over het financiële aspect van het contract. Ducati is niet voornemens de coureur een flink contract aan te bieden en dat heeft te maken met de economische crisis die ontstaan is door het coronavirus. Recent werd Dovizioso in verband gebracht met een overstap naar KTM, maar teambaas Pit Beirer verklaarde dat het Oostenrijkse merk zich voorgenomen heeft de huidige rijders vast te houden.

In gesprek met Motorsport.com zei Battistella: “We hebben op dit moment nog geen voorstel van Ducati gehad. Alles hangt af van de toon en de aanpak die Ducati kiest. Met andere woorden: het percentage van het salaris dat Andrea bereid is af te trekken [voor 2021]. Dit jaar gingen we van negentien naar twintig races en het getal op de contracten bleef hetzelfde, nietwaar?”

Na het winnen van zes races in 2017 en een tweede plaats in het kampioenschap werd het contract van Dovizioso opgewaardeerd van 1.5 miljoen naar zo’n 6 miljoen euro. Sindsdien is de coureur een van de grootste concurrenten voor veelwinnaar Marc Marquez gebleken.

Petrucci hoopt op toekomst in MotoGP

In het meest ideale geval zou Ducati volgende maand de contracten voor de vier rijders bij het fabrieksteam en Pramac Ducati rond willen maken. Wanneer men een nieuw contract overeenkomt met Dovizioso lijkt het waarschijnlijk dat Jack Miller zijn teamgenoot wordt. Hierdoor komt de toekomst van Danilo Petrucci bij Ducati in gevaar. De rijder werd recent al in verband gebracht met een overstap naar het WK Superbikes, maar zijn focus ligt op een langer verblijf in de MotoGP.

In gesprek met Motorsport.com verklaarde Petrucci op de vraag of hij een overstap naar WSBK had overwogen: “Ik heb nog niet nagedacht over zoiets, ik heb ook nog geen voorstel gehad. Ik denk dat ik in de MotoGP kan winnen, niet het wereldkampioenschap, maar ik heb in ieder geval een race gewonnen en dat wil ik graag weer doen. Het is duidelijk dat ik het liefst in de MotoGP zou willen blijven. Met een competitieve motor zou ik zeker nog kunnen winnen. Als dat niet meer mogelijk is zou ik misschien gaan rondkijken. Misschien zou ik dan bij Ducati in de Superbikes gaan rijden. Maar ik leg momenteel de voorkeur bij ‘Plan A’ en dat is de MotoGP.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont en Matteo Nugnes