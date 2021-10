Bastianini weer op podium “na moeilijkste weekend van m’n leven”

Enea Bastianini kende en rampzalig weekend nadat hij in de vierde vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna voor twee crashes tekende. Het team kreeg een van de motoren weer klaar voor de start van de kwalificatie, maar ook toen ging het weer vroeg mis met een derde crash in acht rondjes tijd. Bastianini moest daarom vanaf de zestiende startplek vertrekken en het scoren van een nieuwe podiumfinish leek een schier onmogelijke opdracht.

“Het was een verschrikkelijk moeilijk weekend voor mij”, zei Bastianini. “Zaterdag vernielde ik in acht ronden tijd drie motoren en ik had geen enkel vertrouwen in een nieuw podium. Maar ik zag na een paar rondjes dat mijn tempo goed was en dat ik inliep op de eerste groep met [Marc] Marquez en Pecco [Bagnaia]. De laatste tien ronden heb ik gevochten om verder naar voren te komen en uiteindelijk lag ik vierde. Fabio zat net voor me en in de laatste ronde heb ik alles gegeven om hem in Caro in te halen. Dit podium is voor het team, dat dit weekend weer ontzettend hard heeft moeten werken om mij tot dit punt te brengen. Het duel met Fabio was vreemd, hij had de wereldtitel binnen en wilde gewoon naar de finish. Ik wilde de derde plek gewoon hebben, ik zat er zo dicht op. Gelukkig was mijn inhaalactie clean.”

Voor de vierde keer op rij eindigde Bastianini in de top-zes, een bijzondere mijlpaal aangezien hij tussen het fabrieksmateriaal rijdt op een Ducati GP19. Volgend seizoen stapt Bastianini over naar het nieuw te vormen Gresini Ducati-team. Daar krijgt hij de beschikking over de GP21, maar de roep om een fabrieksexemplaar wordt steeds groter. “Ik geloof dat ik volgend jaar een motor uit 2021 heb met het beste materiaal dat er is”, zei Bastianini, gevraagd of hij al bij Ducati op de deur had geklopt voor fabrieksmateriaal. “Dit weekend heb ik met Ducati gesproken, we krijgen geen 2022-machine. Maar na dit weekend heb ik reden om ze nog eens op te zoeken!”