Bendsneyder: "MotoGP blijft hoofddoel, WSBK kan plan B zijn"

Na twee seizoenen die om uiteenlopende redenen wat moeizaam zijn verlopen, moet 2020 een beter jaar worden voor Bendsneyder. De elfde plek in Qatar is bemoedigend te noemen en eerder legde hij op deze website al uit dat de randvoorwaarden bij RW dit jaar beter zijn dan voorheen. Tegelijkertijd weet de 21-jarige piloot dat die verbetering ook hard nodig is. Zeker in coronatijd staat de druk voor alle rijders in de juniorklassen vol op de ketel.

"Ja, normaal zit je nu middenin het kampioenschap en ben je al aan het praten over volgend seizoen. Alleen op dit moment heeft de MotoGP nog geen enkele race gereden en wij in de Moto2 pas één wedstrijd", legt Bendsneyder aan Motorsport.com uit. "Als het seizoen in juli begint, moet je jezelf echt bewijzen in die paar wedstrijden. Normaal heb je daar een paar maanden de tijd voor en nu maar een paar weken. Dat betekent in principe nog meer druk dan normaal."

Rest de vraag waar Bensneyder idealiter een toekomst voor zichzelf ziet weggelegd. "Het doel is en blijft de MotoGP. Uiteindelijk heb ik die keuze ooit met mensen om mij heen gemaakt, om vol voor de MotoGP te gaan. Dus via de Red Bull Rookies-cup, het Spaanse Moto3-kampioenschap, de Moto3 en de Moto2. Nu is het belangrijkste dat we eerst in de Moto2 vooraan meedoen of in ieder geval elke wedstrijd in de top-vijf kunnen eindigen. Dan zal het zitje in de MotoGP normaal gesproken automatisch komen", vervolgt Bendsneyder zijn antwoord op een kijkersvraag tijdens het interview via Instagram Live.

Bendsneyder reed deze maand trouwens voor het eerst samen op het TT Circuit Assen met Michael van der Mark, de enige Nederlander in het WK Superbikes. Zou Bendsneyder op termijn misschien zijn voorbeeld kunnen volgen? "Nou als je even kijkt naar een jongen als Andrea Locatelli, waar ik vorig jaar mee vocht en die in de Moto2 vaak tussen de top-tien en top-twintig reed. Die wint in de Supersport al meteen in Australië", duidt hij op een niveauverschil tussen beide werelden. Desondanks ziet Bendsneyder de Superbike-wereld ergens nog wel als een plausibel alternatief. "Als plan B zie ik die Superbike- en Supersport-kant op zich wel zitten, maar goed: we gaan eerst vol voor plan A. Dat is en blijft de MotoGP."

VIDEO: Het hele interview met RW-coureur Bo Bendsneyder