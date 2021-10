MotoGP-monteur geschorst na vervalsen PCR-test

Net als in tal van andere auto- en motorsportklassen is ook in de MotoGP het tonen van een negatieve PCR-test vereist om de paddock te mogen betreden. De IRTA, de onafhankelijke vertegenwoordiger van de teams in het MotoGP-kampioenschap, heeft laten weten dat een monteur van het Spaanse Avintia Esponsorama Racing de boel besloot te flessen.

De monteur in kwestie probeerde de paddock te betreden met een negatief testresultaat afkomstig uit een laboratorium in Barcelona, al bleek het testresultaat vervalst en afkomstig te zijn van een eerdere PCR-test. Als gevolg heeft de MotoGP-organisatie direct ingegrepen en de monteur in kwestie voor de rest van het jaar geschorst en de toegang tot ieder paddock ontzegd waar op dat moment een evenement van WK-status wordt georganiseerd. De schorsing geldt zeker tot eind 2021, al kan de schorsing door de IRTA ook nog worden verlengd.

Hoewel de IRTA laat weten dat het in dit geval om een individuele actie gaat, wordt er wel gewaarschuwd dat de controle op de toegangsbewijzen en negatieve testresultaten zal worden aangescherpt. Vorig jaar werden er nog tal van positieve tests te melden in de MotoGP-paddock, maar nadat het volledige paddock aan het begin van het seizoen gevaccineerd werd in Qatar is het aantal besmettingen dit jaar minimaal.

Er staan dit jaar nog drie MotoGP-weekenden op het programma. Komend weekend wordt er voor de tweede keer dit jaar gereden op het Italiaanse circuit van Misano. Daarna volgen er nog races in Portugal en in Spanje.