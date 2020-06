Stoner: 'Teleurstellend' om Rossi naar satellietteam te zien gaan

Rossi raakt zijn plek bij het fabrieksteam van Yamaha aan het eind van 2020 kwijt aan het jonge talent Fabio Quartararo, die momenteel bij satellietteam Petronas SRT rijdt. De verwachting is dat de negenvoudig wereldkampioen met fabriekssteun van Yamaha de omgekeerde weg bewandelt. In eerste instantie wilde Rossi na de eerste zes of zeven races van 2020 zijn prestaties evalueren. Het coronavirus zorgde er echter voor dat er dit jaar nog geen races verreden zijn en hierdoor moet hij zijn keuze dus zonder extra vergaarde kennis maken. De verwachting is dat hij tegen het eind van de maand een nieuwe deal getekend heeft.

Het idee dat een rijder van het kaliber van Rossi bij een satellietteam moet opstappen staat Casey Stoner niet aan. De Australiër vertelde aan FOX Asia echter ook dat hij gelooft dat Rossi nog kan strijden om overwinningen. “Ik geloof dat hij een erfenis had achtergelaten als hij de sport eerder had verlaten, maar dat houdt hij desondanks toch”, zei Stoner. “Maar nu laat hij zien dat hij absoluut te verslaan is. Het is teleurstellend te zien dat iemand, voor wie alle teams een fortuin zouden neerleggen in zijn beste jaren, nu veroordeeld is tot een satellietteam. Ik denk dat Valentino nog steeds de potentie heeft om geweldige resultaten te boeken en zelfs om voor de zeges te strijden – daar twijfel ik niet over. Talent verlies je niet. Wat zonde is, is hem niet meer zo vaak om het podium te zien strijden als voorheen.”

Rossi stond in 2019 slechts twee keer op het podium en eindigde als de derde Yamaha op de zevende positie in de titelstrijd. Het was zijn slechtste klassering in het kampioenschap sinds zijn eerste jaar bij Ducati in 2011, toen hij slechts een keer op het podium mocht plaatsnemen. Qua zeges staat Rossi al sinds de Dutch TT van 2017 droog, de langste periode van zijn uiterst succesvolle carrière.

Eerder deze maand deed Stoner wat stof opwaaien met de suggestie dat hij met dank aan Marc Marquez noodgedwongen zijn rol als testrijder van Honda moest opgeven. Op de vraag of hij Marquez op het afsalt zou kunnen verslaan, antwoordde hij: “Deze vraag krijg ik altijd. Als [Andrea] Dovizioso, Jorge [Lorenzo], Valentino en Dani [Pedrosa] daarin slaagden, dan kan ik dat ook. Maar in het verloop een kampioenschap heeft Marc een enorme consistentie opgebouwd, vooral in de laatste jaren. Hij heeft gewerkt aan zijn zwakke punten en die enorm verbeterd, en is nu iemand die erg lastig te verslaan is.”

