Bastianini: "Voel me nu een echte MotoGP-coureur"

De Moto2-kampioen van vorig jaar liet bij vlagen mooie dingen zien in zijn debuutseizoen op het hoogste niveau, maar heeft sinds de Aragon Grand Prix van vorige maand significante stappen gemaakt. Op dat Spaanse circuit scoorde hij zijn eerste top-zes, gevolgd door een briljante derde plek in Misano. In de Verenigde Staten deed Enea Bastianini het ook weer erg goed met een zesde plek op het Circuit of the Americas.

Gevraagd of Bastianini het rijden met de MotoGP-machine ontrafeld had en zich nu een volwaardig MotoGP-coureur voelde, zei hij: “Ja, dat denk ik wel. Ik ben dit hele seizoen nog een rookie, maar ik heb nu meer ervaring en weet hoe ik gedurende het weekend moet werken. Ik heb ook geleerd hoe de banden werken en heb mijn samenwerking met het team een beetje aangepast. Ik krijg elke race meer vertrouwen en ga steeds sneller.”

Bastianini zegt dat hij sinds de Britse Grand Prix op Silverstone veel aan vertrouwen gewonnen heeft, al zijn de kwalificaties nog een aandachtspunt. Op het Circuit of the Americas begon hij als zestiende aan de race en wist hij pas in de laatste ronde de zesde plek te bemachtigen als gevolg van een aanrijding tussen Jack Miller en Joan Mir. “Op Silverstone hebben we een aanpassing gedaan die me geholpen heeft met het vertrouwen op de motor”, vervolgde hij. “Ik kan nu vloeiender rijden, iets meer ontspannen en makkelijker op snelheid komen. Dat is een mooie ontwikkeling. Op zaterdag was het niet best, maar in de races zijn we steeds heel competitief en dat is belangrijk. Vanaf de zestiende plek is het niet eenvoudig om ver naar voren te komen, maar ik had nog wel wat kunnen laten zien als ik verder naar voren gestart was.”

Bastianini rijdt volgend seizoen voor Gresini op een Ducati GP21. Hij staat dan rechtstreeks onder contract bij de Italiaanse fabrikant. Zijn huidige team Avintia Racing houdt na dit seizoen op te bestaan.