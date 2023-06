Om 10.45 uur sprong het licht op het Circuit Mugello op groen en direct stoof het merendeel van de MotoGP-coureurs de baan op. De eerste training zou namelijk een belangrijke worden, aangezien er voor de rest van het weekend wat regen is voorspeld. VT1 werd in ieder geval onder de zon en een paar wolken afgetrapt. Wildcard-rijder Michele Pirro opende de sessie met 1.47.905, voor Takaaki Nakagami, Alex Rins en Johann Zarco. Pirro verbeterde al snel naar 1.46.917 en schaafde daarmee een seconde van zijn tijd af, terwijl Alex Marquez zich achter de Italiaanse coureur nestelde en niet veel later de snelste tijd overnam.

De Gresini-coureur topte na een kleine vijftien minuten nog steeds de tijdenlijst met 1.46.852. Hij werd in zijn voorbereidingen gehinderd door Yamaha-coureur Franco Morbidelli en was daar logischerwijs niet blij mee. Beide heren konden gewoon door. Marco Bezzecchi, de winnaar in Le Mans, bivakkeerde lange tijd op de vierde plaats, twee posities voor WK-leider Francesco Bagnaia. De teruggekeerde Ducati-coureur Enea Bastianini moest een klein gaatje laten naar zijn ploegmaat, maar had halverwege de sessie de zevende tijd in handen. Marc Marquez tekende lange tijd voor P13 in de lijst.

Geblesseerde Espargaro zorgt voor geel

In de eerste training werd bevestigd dat Aleix Espargaro geblesseerd is, al is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Al snikkend nam hij na zijn eerste rondes in Italië plaats in zijn stoel in de garage. Het werd nog erger nadat de Aprilia-coureur tijdens zijn volgende run de voorkant van de machine verloor en het grind inschoof. Al strompelend, en met ondersteuning, werd de Spanjaard achter de baanafzetting gebracht. Het incident zorgde kortstondig voor een gele vlag.

Met nog iets meer dan een kwartier te gaan sprong Zarco naar de tweede tijd, met slechts 0.041 seconde verschil naar Alex Marquez. Pirro deed er niet veel later een schepje bovenop en klokte met 1.46.824 de snelste tijd, terwijl Pecco met slechts 0.015 seconde aansloot op P2 en Alex Marquez en Zarco naar respectievelijk de derde en vierde plek drukte. Diens broer op de Honda stond nog steeds dertiende.

In de slotfase van de openingssessie was het weer dringen geblazen op het asfalt. Diverse heren kozen voor soft, aan zowel de voor- als achterkant. Dit zorgde voor een hoop wisselingen in de tijdenlijst. Maverick Vinales sprong van P16 naar P1 met een 1.46.404, maar die tijd zou niet lang standhouden. Jorge Martin noteerde kort daarna de rapste tijd, maar Fabio Quartararo deed daar weer een schepje bovenop, terwijl Zarco zich tussen dat tweetal nestelde. Alex Marquez zat in een goede flow met veelal rode sectortijden en schoot met een 1.46.121 naar P1. Met nog een halve minuut te gaan was de Spanjaard de snelste, terwijl Brad Binder bij het vallen van de vlag naar P3 ging, achter Quartararo en voor Bezzecchi.

Alex Marquez sloot daarmee de eerste training in Mugello als snelste af, voor Quartararo, Binder, Bezzecchi, en Zarco. Martin noteerde de zesde tijd en hield onder meer Morbidelli, Vinales en Marc Marquez achter zich. Raul Fernandez completeerde de top-tien. WK-leider Bagnaia tekende voor de zestiende tijd, een plaats achter teamgenoot Bastianini.

Om 15.00 uur vervolgen de MotoGP-coureurs het Italiaanse weekend met de tweede vrije training.

De volledige uitslag van de eerste vrije training in Mugello