Om 15.00 uur was het tijd voor de tweede vrije training op het prachtige circuit van Mugello. In hete omstandigheden reden de MotoGP-coureurs meteen de baan op, om het werk weer op te pakken en voor een plekje in Q2 te strijden. Alex Marquez ging in ieder geval op weg om zijn tot nu toe sterke vorm door te zetten. De Spanjaard noteerde op zijn Gresini Ducati in de openingstraining de snelste tijd. Aleix Espargaro viel in VT1, maar strompelde sowieso al voor de start van de sessie. Later bleek dat de Aprilia-coureur donderdag een fietsongeluk had en daar een blessure bij had opgelopen.

De heren bouwden het rustig op in de tweede vrije training, al schoot de geblesseerde WK-leider Francesco Bagnaia kortstondig door het grind. De Italiaan was in de eerste sessie met een zestiende tijd ontzichtbaar en had nog werk te doen. Echt snelle tijden werden niet gereden, waardoor het leek alsof ze met name bezig waren met het verkrijgen van ritme. Inmiddels meldde Espargaro, die de pijn verbeet, zich ook op de baan. Na twintig minuten leidde Alex Marquez nog in de gecombineerde tijdenlijst. Hij stond nipt voor Fabio Quartararo, Brad Binder, Marco Bezzecchi en Johann Zarco.

Na iets meer dan 30 minuten trainen was er een crash voor Joan Mir, die zijn twaalfde schuiver van 2023 beleefde. De MotoGP-kampioen van 2020 hield er niets aan over, maar kende tot dat moment een kansloze dag met de 22ste tijd. Het bleef veertig minuten lang een tamme sessie, met amper verbeteringen. Slechts drie coureurs wisten tot dat moment sneller te gaan dan vrijdagochtend. Fabio Di Giannantonio kan een long lap-penalty aan zijn broek krijgen, nadat hij Alex Rins, die in een snelle ronde zat, flink in de weg zat. De LCR Honda-coureur was allesbehalve blij met die actie. Met nog tien minuten te gaan zorgde Marquez voor een gele vlag door met zijn Honda onderuit te gaan.

In de slotfase van VT2 gingen de gashendels verder open met veel rode sectoren. Bagnaia moest en sprong naar de tweede tijd, terwijl Martin de snelste tijd noteerde, maar meteen naar P2 werd gedrukt door Bezzecchi. Hierdoor kwam Pecco op de derde plek te liggen. Jack Miller reed de zevende tijd, waardoor Franco Morbidelli en Marc Marquez in de gevarenzone werden gedrukt. Laatstgenoemde klom met zes minuten weer op een nieuwe machine om een nieuwe poging te wagen.

In de slipstream van Maverick Vinales pakte de poging van Marquez goed uit. Hij knalde naar P1, maar werd direct naar beneden gedrukt door Rins, Bezzecchi en Bagnaia. Een gele vlag werd intussen gezwaaid door een beste crash van Di Giannantonio. Marc Marquez vond zich uiteindelijk terug op P8, direct achter Zarco, Bastianini, Martin en Binder. Aleix Espargaro stoof bij het vallen van de vlag nog knap naar de negende plek in de tijdenlijst en mag meteen door naar Q2. Luca Marini sloot de top-tien af. Voor Vinales, Fernandez, Alex Marquez, Jack Miller en Fabio Quartararo was er geen succes. Zij moeten zaterdag deelnemen aan Q1, terwijl Takaaki Nakagami nog viel na de finishvlag. Bagnaia sloot in ieder geval de vrijdag als snelste af voor Bezzecchi en Rins.

Het MotoGP-weekend in Italië vervolgt zich zaterdagochtend om 10.10 uur met de derde vrije training, kort gevolgd door de kwalificatie, die de startopstelling voor de sprintrace én Grand Prix bepaalt.

De volledige uitslag van de tweede vrije training in Mugello