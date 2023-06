Rins krijgt voorlopig geen nieuw Kalex MotoGP-chassis van Honda

Tijdens de Grand Prix van Frankrijk was daar eindelijk het langverwachte debuut van het door Kalex ontwikkelde MotoGP-chassis van Honda. Repsol Honda-rijders Joan Mir en Marc Marquez hadden in Le Mans al de beschikking over en de verwachting was dat satellietteam LCR Honda dit weekend in Mugello minimaal één Kalex-chassis zou hebben om te testen. Takaaki Nakagami en Alex Rins moeten het in Italië echter wederom stellen zonder het nieuwe chassis, iets wat voor Rins als een verrassing kwam. De Spanjaard heeft bovendien te horen gekregen dat hij ook tijdens de twee volgende races van deze triple-header, de GP's van Duitsland en Nederland, het Kalex-chassis niet kan proberen.

"Het enige wat ik kan zeggen is dat we de motor hebben die we nu hebben en dat ik daarmee het maximale ga geven. Je moet aan Honda vragen of ze het chassis aan mij gaan geven of niet", antwoordt Rins in Mugello als Motorsport.com hem vraagt naar het Kalex-chassis. Zelf heeft de winnaar van de GP van de Verenigde Staten in de aanloop naar de race in Le Mans al vragen gesteld over de timing van de komst van het onderdeel. "Daar hebben we een ontmoeting gehad met Lucio Cecchinello en Alberto Puig om te zien wanneer ik het krijg, wanneer ik ermee kan testen en wat de intenties van Honda waren. Aanvankelijk zei Alberto dat ik het mogelijk op de zaterdag in Frankrijk zou krijgen, maar later vertelde hij mij dat ik het daar toch niet kon testen."

"Na aankomst in Mugello heb ik de jongens bij het team gevraagd of we hier het Kalex-chassis hebben, maar ze zeiden 'nee'. Dat is het dan ook. Het heeft geen zin voor mij als coureur om er langer over na te denken of ernaar te blijven vragen. Het is simpel: ja of nee. Als het nee is, dan ga ik mijn best doen met wat ik tot mijn beschikking heb. Dit is namelijk geen makkelijk circuit", vervolgt Rins, die ondanks zijn afwachtende houding wel graag met het Kalex-chassis wil rijden. "Maar het is geen kwestie van boos worden. De laatste twee races heb ik veel mentale stress ervaren, omdat we het moeilijk hebben. Je ziet dat je veel meer kan geven, maar je wordt beperkt, je verbetert je niet en je bent langzaam. Dat was moeilijk, maar het is wat het is. We kunnen ons niet op dit kleine punt blijven focussen. Ik hou van Mugello en ik ga me focussen op een goede prestatie."

Wel reserveonderdelen, geen testkans voor Rins

Navraag van Motorsport.com bij Honda leert dat de Japanse fabrikant in Mugello de beschikking heeft over meer reserveonderdelen. Toch krijgt Rins ze niet tot zijn beschikking, tot ongeloof van de coureur zelf. "Ik weet niet hoe ik het kan verklaren. Het klopt dat het na Frankrijk in mijn hoofd duidelijk was dat er in Mugello reserveonderdelen zouden zijn, na drie weken pauze. Maar ik ben hier gekomen en ze hebben mij niet de kans gegeven", aldus Rins. "Ik heb echter nog niet met Honda of Cecchinello gesproken, alleen met mijn technische manager. Hij vertelde me dat het nieuwe chassis tot nader order niet komt. In principe willen ze dat ik me met de huidige motor op de komende drie races richt. Dat is wat mij is verteld."