Teambaas Jarvis vertrekt eind 2024 na 26 jaar bij MotoGP-team Yamaha

"Dit wordt mijn laatste seizoen bij Yamaha. Aan het einde van het jaar vertrek ik", kondigt Yamaha-teambaas Lin Jarvis aan in een interview met Motorsport.com in Austin. De 66-jarige manager is bezig met zijn 26ste jaar aan het roer van de racedivisie van Yamaha. Doordat het reizen een steeds grotere tol gaat eisen, heeft hij besloten om zijn taken na afloop van het seizoen neer te leggen. "Ik doe dit al 26 jaar en het is heel bijzonder dat dezelfde persoon zo'n lange periode een project leidt in een fabriek. De tijd is gekomen om iets nieuws te doen."

Jarvis werd in 1999 aangesteld als het hoofd van de racedivisie van Yamaha en in die rol speelde hij een belangrijke rol in de opleving die het merk halverwege de jaren 2000 beleefde in de MotoGP. Samen met Davide Brivio slaagde hij erin om Valentino Rossi voor 2004 te verleiden om de overstap naar Yamaha te maken. Dat leidde in 2004, 2005, 2008 en 2009 tot wereldtitels voor de Italiaan, terwijl Yamaha in 2010, 2012 en 2015 wereldkampioen zou worden met Jorge Lorenzo. De recentste kampioen van Yamaha onder Jarvis was Fabio Quartararo, die in 2021 zijn eerste en tot dusver enige wereldtitel veroverde.

Een van de laatste wapenfeiten van Jarvis bij Yamaha is de contractverlenging van diezelfde Quartararo, die in de aanloop naar de Amerikaanse Grand Prix voor twee seizoenen bijtekende. Wel hoopt hij voor zijn terugtreden nog een contract te sluiten met een satellietteam, iets waar Yamaha in 2022 voor het laatst over beschikte. "Dit is het ideale moment voor deze transitie", motiveert Jarvis zijn besluit. "We moeten in staat zijn om mijn hoofdstuk af te sluiten en in harmonie aan het nieuwe te beginnen. Dat is de beste oplossing voor beide partijen."

Het is nog niet bekend wie Jarvis volgend jaar gaat opvolgen aan het roer van Yamaha. "We hebben de kandidaat die hoogstwaarschijnlijk mijn opvolger wordt al aangewezen, maar het is nog niet officieel. Het wordt iemand uit de Yamaha-groep, die mijn functie in januari volgend jaar zal overnemen", aldus Jarvis, die geen namen en rugnummers wilde noemen. Motorsport.com heeft echter vernomen dat Paolo Pavesio als de ideale kandidaat wordt gezien. De Italiaan is momenteel al marketing- en racedirecteur van Yamaha Europe en heeft nauwe banden met de racerij. Ook bezoekt hij regelmatig evenementen van het WK Superbikes en motorcross.