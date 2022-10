Aleix Espargaro over MotoGP-titelkansen: “Dit is een must-win”

Met nog 75 punten te verdelen in de drie resterende races van dit seizoen staat Aleix Espargaro op 20 punten achterstand van WK-leider Fabio Quartararo. De Aprilia-rijder won begin dit seizoen een race in Argentinië, maar heeft sindsdien niet weer op de hoogste trede van het podium gestaan. Wel pakte hij nog eens vijf podiumplekken waardoor hij eigenlijk continu een kanshebber geweest op de wereldtitel, al moest hij zijn tweede plek afstaan aan Francesco Bagnaia.

Vrijdag eindigde Espargaro op de zevende plek in de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië, die dit weekend verreden wordt op Phillip Island. De Catalaan stond tussen titelrivalen Quartararo en Bagnaia in en weet wat hem dit weekend te doen staat. “Winnen”, reageert Espargaro vastberaden op de vraag wat hij zondag moet doen. “Het lijkt niet zoveel, die twintig punten. Maar in feite is het in drie races tegen Pecco en Fabio nog best veel. Ik moet winnen als ik nog voor de titel wil vechten.”

Geduld

De races in Thailand en Japan waren lastig voor Espargaro. Waar hij door een technisch probleem in Motegi zonder punten eindigde, werden de moeilijkheden in Buriram veroorzaakt door de stijvere achterband die bandenleverancier Michelin voor die race inzette. Die band kan beter omgaan met de extreme hitte. Op Phillip Island wordt het reguliere karkas van de Michelin-band weer gebruikt. Dat de coureur een normale vrijdag had, kwam mooi uit.

“We hebben in Thailand keihard moeten werken om de snelheid te vinden”, zegt Espargaro. “In Japan ging het niet slecht, maar in Thailand hebben we echt alles geprobeerd. Ik heb twee totaal verschillende motoren geprobeerd, we bleven maar dingen aanpassen. In de warm-up ging het iets beter, maar veel meer dan de top-tien of top-acht zat er niet in. Hier heb ik nog niet gereden met de hardste compound voorband omdat het te koud is, ik heb besloten om geduld te hebben, maar met de soft had ik wel problemen. Maar zelfs met die problemen was ik snel genoeg, hopelijk zijn de omstandigheden morgen iets beter waardoor we de hardste voorband wel kunnen gebruiken, dan zit er nog wel een stap in.”

Espargaro kwam in de eerste vrije training voor de GP van Australië goed weg na een bijna-aanrijding met een wallaby.