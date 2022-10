KTM mist de slag op Phillip Island: “Vechten met onrustige machine”

Miguel Oliveira strandde in de middagsessie op een zonnig Phillip Island op de elfde plek. Hij greep daarmee naast een voorlopige plek in Q2. “Het gevoel werd in de middag wel iets beter, het gat met de voorste rijders is niet groot”, zegt Oliveira, die op vier tienden van lijstaanvoerder Johann Zarco eindigde. Toch voelde de winnaar van de Thaise Grand Prix zich niet comfortabel. “Maar ik voel me niet goed met de motor. Ik moet elke ronde vechten, ik moet pushen om alles te voor elkaar te krijgen en dat is niet het beste gevoel. De wind maakt het ook niet makkelijker, maar dit is voor iedereen hetzelfde. Het gevoel is vreemd, hopelijk kunnen we het morgen verbeteren. Op dit moment neem ik zoveel risico en moet ik een enorm gevecht leveren om redelijk snel te zijn in één ronde. Maar als je vier of vijf ronden moet rijden, dan is dat bijna niet te doen.”

Zijn teamgenoot Brad Binder had hetzelfde. In de ochtend verspeelde hij kostbare tijd vanwege een probleem met de motor waardoor de banden niet op temperatuur kwamen, maar in de middag werd het er niet beter op. Hij eindigde op de vijftiende plek, zes tienden van Zarco. “De problemen stapelen zich op als de grip wegvloeit”, zegt de Zuid-Afrikaan, de nummer zes in het kampioenschap. “Onze motor wordt heel onstabiel, de achterkant begint te spinnen en de hele machine begint gewoon te schudden. Het is zo moeilijk om vertrouwen te hebben in de motor en of je kunt insturen. Je bent zo druk met al die beweging in de motor en het is een hele dunne lijn. Als de motor zo onrustig bent, kun je niet vertrouwen of de motor de bocht instuurt of dat je onderuit klapt. Dat maakte het heel lastig, we hebben zeker nog iets nodig voor morgen. De manier hoe we vandaag afgesloten hebben, is wellicht een kleine verbetering. Maar we moeten ons huiswerk doen en we hebben echt iets drastisch nodig om te verbeteren, comfortabel te worden en het gevoel te krijgen. Dat is belangrijk.”

"We racen hier in de verkeerde tijd van het jaar"

Het Phillip Island Grand Prix Circuit is voor veel coureurs een van de favoriete afspraken op de kalender, maar de race staat simpelweg verkeerd op de kalender. Oliveira: “We komen hier in de verkeerde tijd van het jaar. We horen in de zomer op deze motoren te racen, niet in de winter. Het is niet dat we pech hebben, maar het weer is hier rond deze tijd van het jaar gewoon niet goed genoeg. Als je vijf graden temperatuur erbij hebt, dan wordt het een stuk makkelijker om de banden op temperatuur te houden. Maar dat is nu niet mogelijk.”