VIDEO: Espargaro ontsnapt aan crash na bijna-aanrijding met kangoeroe

Phillip Island is een van de meest unieke circuits op de MotoGP-kalender. Niet alleen vanwege de unieke setting, maar ook vanwege de altijd aparte weersomstandigheden en de wilde dieren die in het gebied van het circuit leven. Het nadeel is dat de wilde dieren ook wel eens dichtbij of zelfs op het circuit komen.

Dat gebeurde Aleix Espargaro vrijdagochtend toen zijn weg in de eerste training kruiste met een wallaby. De Aprilia-coureur was met een snelheid van 220 kilometer onderweg, maar een aanrijding kon net voorkomen worden.

Het is niet de eerste keer dat een dier invloed zou hebben op de actie in Australië. In 2013 raakte Yamaha-rijder Jorge Lorenzo een zeemeeuw op de voorkant van de machine. Ondanks de aanrijding behaalde hij wel de pole-position destijds.

VIDEO: Aleix Espargaro ontkomt ternauwernood aan aanrijding met wallaby