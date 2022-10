Marquez snelste in VT3 GP Australië, Quartararo nipt in de top-tien

Na een winderige vrijdag waren de omstandigheden zaterdagochtend iets beter op Phillip Island. Met 14 graden buitentemperatuur was het weliswaar fris, maar coureurs konden iets meer temperatuur opbouwen met een baantemperatuur van 22 graden. Dat leverde aan het begin van de sessie meteen verbeteringen op. Miguel Oliveira was een van de coureurs die direct een plek in de top-tien veroverde, hij ging met 1.29.658 naar de leiding in deze specifieke sessie. Ook Jack Miller, Luca Marini en Alex Marquez kwamen vroeg in de sessie met verbeteringen. Marc Marquez zette het testwerk met de nieuwe Honda-aerokit door aan het begin van de derde vrije training.

Fabio Quartararo liet na afloop van de training op vrijdag weten dat er nog marge was, een unicum voor de coureur die dit jaar vaak al heel snel op de limiet zat met zijn M1. Met een run op softs ging hij halverwege de sessie inderdaad naar de eerste plek in de sessie, maar hij bleef op een paar duizendsten van zijn snelste tijd op vrijdag steken. Terwijl Oliveira naar de snelste tijd in de sessie ging met 1.29.534, was oud-wereldkampioen Casey Stoner wederom present in de pitbox van Ducati om Francesco Bagnaia van advies te voorzien. De twee voerden een geanimeerd gesprek waarna de man uit Turijn weer richting de baak trok. Oliveira kwam intussen met nog een verbetering: 1.29.510 bracht hem op de tweede plek in de gecombineerde tijdenlijst.

Dat was niet de enige KTM-rijder die zich fors verbeterde. Ook Remy Gardner vond een paar tienden en schoof richting de top-tien. Brad Binder had ook iets meer vertrouwen in de machine terwijl Joan Mir zich verbeterde naar 1.29.353. Zij stonden echter stil bij de snelheid die Jorge Martin aan de dag legde. De Pramac Ducati-coureur klokte 1.28.616 en stond daarmee bijna zes tienden los van de rest van het veld. Bagnaia stond daardoor buiten de top-tien, maar hij herstelde zichzelf snel met de vijfde tijd op dat moment (1.29.289) en later won hij nog een plekje en stond hij vierde (1.29.060). Ook Aleix Espargaro en Quartararo moesten aan de bak, beide coureurs waren uit de top-tien gezakt.

Bezzecchi had intussen een aantal sterke rondjes gereden en dichtte het gat naar Martin tot iets meer dan een tiende met 1.28.738. Ook Marc Marquez schoof de top-drie binnen, maar Alex Marquez nam zijn plek niet veel later over met 1.28.965. De LCR-rijder zat in het kielzog van Quartararo, die op zijn beurt ook een verbetering noteerde. De verbetering van Aleix Espargaro was daardoor niet genoeg voor de top-tien, hij moest in de laatste minuten van de training aan de bak.

Kort na elkaar kwamen Miller, Viñales en Espargaro tot snellere tijden, maar de echt snelle tijd kwam op naam van Luca Marini. Hij reed de tijd van Martin uit de boeken met 1.28.592. Het leek erop dat die tijd zou blijven staan, maar Marc Marquez kwam in de slotseconden op het vinkentouw bij Aleix Espargaro nog tot 1.28.462. Marquez was daarmee de leider in de derde vrije training voor Ducati-coureurs Marini en Martin. Aleix Espargaro deed ook genoeg met 1.28.639. Marco Bezzecchi eindigde op de vijfde plek voor Miller en Alex Marquez. Bagnaia bleef in de top-tien staan met 1.28.678 voor Maverick Viñales en Fabio Quartararo. Die laatste moest in een uiterste poging een plek in de top-tien boeken en deed dat ten koste van Johann Zarco. Met 1.28.858 had hij net voldoende gedaan.

Zarco werd elfde voor Joan Mir, die toch wel indruk maakte in de derde training. Cal Crutchlow werd dertiende voor Enea Bastianini, de enige man uit de top-vijf van het kampioenschap die zich niet plaatste voor Q2. Pol Espargaro werd vijftiende terwijl de verbetering van KTM toch niet zo groot bleek, Miguel Oliveira werd zestiende voor Alex Rins en Fabio di Giannantonio. Raul Fernandez klokte de negentiende tijd en stond daarmee nog voor Brad Binder en Franco Morbidelli. Remy Gardner werd 22ste voor Tetsuta Nagashima en hekkensluiter Darryn Binder.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Australië