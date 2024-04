Doorgaan, testen of stoppen? Espargaró heeft nog niets besloten

De 34-jarige Aleix Espargaró is de oudste rijder van het huidige MotoGP-veld en aan het einde van het seizoen loopt zijn contract bij Aprilia af. Hij heeft er geen geheim van gemaakt dat zijn huidige verbintenis mogelijk ook zijn laatste is, maar tegelijkertijd is ook niet uitgesloten dat hij zijn loopbaan nog met een of meerdere seizoenen verlengt. Gevraagd naar een update over zijn toekomstplannen geeft Espargaró aan dat hij nog geen knopen heeft doorgehakt. “Dat is een heel goede vraag. Ik weet het niet. Hopelijk biedt Aprilia mij een nieuwe baan aan, maar dat is niet het belangrijkste. Het is belangrijker dat ik achterhaal of ik wil blijven. Dat heb ik nog niet besloten”, legt de rijder uit Granollers uit.

Heel veel tijd om een besluit te nemen geeft Espargaró zichzelf niet. Voor de Italiaanse Grand Prix van eind mei wil hij de knoop doorhakken. “Ik heb dit jaar plezier, maar ik wil iedere race voor de top-vijf vechten. Zo niet, dan is dit mijn laatste contract. Ik probeer erachter te komen wat de beste toekomst is voor mij”, vervolgt de drievoudig Grand Prix-winnaar, die een overstap naar een ander merk uitsluit als hij ervoor kiest om door te gaan. “Als ik race, dan blijf ik bij Aprilia. Maar misschien beslis ik om te stoppen en als testrijder enkele wildcards te doen, of misschien stop ik wel helemaal. Ik moet een besluit nemen, maar ik heb nog niets besloten. Ik wil presteren, daar ben ik door geobsedeerd. Ik wil ieder weekend op het podium eindigen, daarna zal ik beslissen.”

Testrol interessanter geworden door Ducati en Pirro

Een rol als testrijder is dus ook niet uitgesloten voor Espargaró, die daar in de MotoGP al enige ervaring mee heeft opgedaan. Hij is sinds 2017 verbonden aan Aprilia en heeft als racerijder een aanzienlijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling van de RS-GP. De afgelopen jaren hebben testrijders echter veel meer aanzien gekregen, een trend die in gang werd gezet door Ducati en vaste test- en reserverijder Michele Pirro. “Het is enorm gegroeid. Het is een nieuwe rol die vijf jaar geleden nog niet bestond”, stelt Espargaró.

“Nu begrijpen we hoe belangrijk het is. Ducati en Pirro hebben zes jaar geleden voor een doorbraak gezorgd en nu zie je het bij KTM met Dani [Pedrosa] en Pol [Espargaró]. Yamaha en Honda moeten hun testteam verbeteren. Hun tests zijn niet van het niveau van de Italiaanse testteams of die van KTM. Alles kan veranderen en ik denk dat het ook een goede kans is voor mij. Daarom denk ik erover na. Ik hou ervan, ik heb de laatste zes, zeven jaar veel plezier gehad met het ontwikkelen van de Aprilia. Ik denk dat we het heel goed hebben gedaan. Ik heb dus veel geleerd en het is ook spannend voor de toekomst.”