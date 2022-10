Zarco sluit vrijdag op Phillip Island af met de snelste tijd

Na de eerste vrije training eerder op de dag scheen de zon, waaide het hard, regende het even en droogde het weer op. "Welkom in Victoria", liet een local met een lach weten. Vier seizoenen in één dag, het is geen uitzondering op Phillip Island. De coureurs konden in de tweede vrije training direct met slicks aan de slag, de 1.30.368 van Johann Zarco was de referentie van de eerste sessie.

Die tijd ging er pas in de tweede helft van de sessie aan toen Marc Marquez 1.30.126 klokte. Daarna kwamen de tijden met de zachte banden omdat coureurs hun eerste kwalificatieruns deden met het oog op plaatsing voor Q2. Marco Bezzecchi opende het bal met de eerste 1.29'er van het weekend. De MotoGP-rookie is een purist, zo bleek dit seizoen al vaker. Op circuits met karakter is hij een uitblinker.

De tijd bleef echter niet lang staan. Maverick Viñales ging naar 1.29.745 waarna klassementsleider Fabio Quartararo 1.29.614 klokte. Bezzecchi verbeterde zich vervolgens naar 1.29.513, maar dat was slechts een inleiding voor Johann Zarco. De Fransman was de snelste in de eerste vrije training en klokte bij het vallen van de vlag 1.29.475. Hij was daardoor de leider aan het eind van de beide sessies op vrijdag.

Bezzecchi eindigde op de tweede plek voor Pol Espargaro, die op een halve tiende bleef steken. Quartararo werd vierde voor Viñales en Marc Marquez, Aleix Espargaro sloot aan op de zesde plek voor Enea Bastianini en Jorge Martin. Daarmee was Miguel Oliveira de eerste man die buiten de top-tien bleef steken, dat gold voor alle KTM-rijders. Joan Mir eindigde bij zijn terugkeer op de twaalfde plek terwijl thuisrijder Jack Miller dertiende werd, zijn run op softs bracht hem niets.

Alex Marquez klokte de veertiende tijd voor Brad Binder en Alex Rins, die eerder op de dag nog sterk voor de dag kwam. Fabio di Giannantonio werd zeventiende voor Cal Crutchlow, Franco Morbidelli, Luca Marini en Raul Fernandez. Remy Gardner, Darryn Binder en Tetsuta Nagashima waren de hekkensluiters.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Australië