James Calado nam het stuur van de #51 Ferrari 499P over in de training om tot een rondetijd van 3.27.275 te komen in de avondtraining. Dat was vlak voordat er tijdens de training een slow zone kwam voor de gestrande #93 Peugeot van Jean-Eric Vergne. De 9X8 viel stil op Mulsanne Straight en coureurs moesten dus afremmen zodat deze auto weggesleept kon worden. Coureurs kregen daarbij de opdracht van wedstrijdleider Eduardo Freitas om aan de linkerkant te blijven rijden, aangezien de Peugeot aan de rechterkant geparkeerd stond. Na enkele minuten besloot Freitas de sessie te neutraliseren met de rode vlag: "Aangezien coureurs het verschil tussen rechts en links niet weten, is de rode vlag de beste oplossing." De training werd vervolgens wel met een kwartier verlengd om de teams te compenseren voor de verloren trainingstijd.

Na die herstart waren er nog enkele verrassingen in de tijdenlijst. Zo kwam de #709 Glickenhaus - die zaterdag van de veertiende plek aan de 24 uur van Le Mans begint - met oud-Formule 1-coureur Esteban Gutierrez tot de tweede tijd, gevolgd door Porsche-klantenteam Jota op de derde plek. Zij kwamen in de kwalificatie niet tot een tijd door technische problemen. Kevin Estre noteerde de vierde tijd in de #6 Porsche Penske Motorsport en kwam 1,1 seconde tekort op de tijd van Calado. Op de vijfde plek stond een Cadillac, maar niet van Chip Ganassi Racing. Alexander Sims kwam in de Action Express Racing Cadillac V-Series.R tot een rondetijd van 3.28.603. Pas op de zesde plek was de eerste van de twee Toyota's te vinden: Jose Maria Lopez was in de #7 Toyota GR010 Hybrid 1,6 seconde langzamer dan de Ferrari. De polesitter van de 24 uur van Le Mans, de #50 Ferrari 499P, sloot de donderdag af met de zevende tijd. De #3 Cadillac Racing van Sebastien Bourdais, Renger van der Zande en Scott Dixon kwam in deze sessie niet in actie: daar werd hard gewerkt aan reparaties nadat de bolide in de Hyperpole in brand was gevlogen.

In de LMP2-klasse was Racing Team Turkey de snelste met een rondetijd van 3.36.229. Panis Racing, met onder meer Tijmen van der Helm en Job van Uitert in de cockpit, sloot aan op de tweede plek maar moest wel een gat van vier tienden laten. Bent Viscaal en de #9 Prema waren op plek zeven terug te vinden, Robin Frijns in de #31 Team WRT werd negende. Giedo van der Garde en de #39 Graff Racing noteerden de zeventiende tijd in deze afsluitende training.

Bij de GTE Am's voerde de #66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Evo de boventoon aan met 3.52.965. Dat team was daarmee een tiende sneller dan de #57 Kessel Racing. De #33 Corvette Racing van Ben Keating, Nicky Catsburg en Nicolas Varrone werd zesde. Zij beginnen zaterdag van pole-position in hun klasse. NASCAR-legende Jimmie Johnson, F1-wereldkampioen Jenson Button en tweevoudig Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller kwamen in VT4 in de aangepaste NASCAR Next Gen Chevrolet tot een 3.51.903, waarmee het gat tussen deze 'Innovative Car' en het GTE Am-veld een stuk kleiner was dan in voorgaande sessies.