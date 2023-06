Woensdag werd er al gekwalificeerd voor de 24 uur van Le Mans, maar de pole-position stond daarin nog niet op het spel. Wel konden de acht snelste auto's van iedere klasse plaatsing afdwingen voor de Hyperpole, waarin wél om de beste startpositie werd gestreden. Op donderdagmiddag werd vervolgens nog een vrije training van drie uur afgewerkt, alvorens om 20.00 uur het licht op groen ging voor de 30 minuten durende strijd om de pole-position.

Onder aanvoering van Brendon Hartley in de #8 Toyota GR010 Hybrid verschenen vrijwel alle deelnemers aan de Hyperpole meteen op de baan. Alleen de Porsche 963's van Porsche Penske Motorsport werden langer in de pits gehouden. Terwijl Frederic Makowiecki en Felipe Nasr op hun beurt wachtten, was Hartley met 3.26.398 de eerste die een tijd noteerde. Kamui Kobayashi dook daar in de #7 Toyota een tiende onderdoor, maar de Ferrari's waren intussen bezig met machtige ronden. Alessandro Pier Guidi legde de lat in de #51 Ferrari 499P op 3.23.897, terwijl Antonio Fuoco in de zusterbolide met startnummer #50 vervolgens drie tienden miste. Bij zijn volgende poging zou Fuoco de tijd van Pier Guidi zelfs tot op 0.008 seconde benaderen.

De coureurs kwamen vervolgens naar de pits om een nieuwe set banden te halen, terwijl de Porsche's zich in de slotfase ook meldden voor hun Hyperpole-run. Op de nieuwe banden dook Pier Guidi nog eens vier tienden onder zijn eigen tijd, maar die werd geschrapt wegens track limits. Een kleine minuut later perste Fuoco een 3.22.982 uit zijn #50 Ferrari 499P, alvorens de rode vlag met nog 5 minuten en 15 seconden tevoorschijn gehaald werd. De veroorzaker ervan was Sebastien Bourdais in de #3 Cadillac, de bolide waarin ook Renger van der Zande plaatsneemt tijdens de race. In de uitloopstrook van de eerste chicane van Mulsanne Straight vatte de wagen kort vlam, maar de marshals wisten het vuur snel te doven. Bourdais had vlak daarvoor de derde tijd genoteerd, maar die ronde moest hij inleveren wegens het veroorzaken van de rode vlag.

Nadat de Cadillac V-Series.R geborgen was, werd de Hyperpole hervat voor de laatste vijf minuten. De rijders die nog een poging wilden doen, kregen zodoende de kans voor één snelle ronde. Beide Ferrari's kozen ervoor om in de pits te blijven en achteraf bleek een extra ronde rijden niet nodig. De Toyota's verbeterden zich nog wel, maar niet voldoende om in de buurt van de snelste ronde te komen. Ferrari veroverde zo de hele eerste startrij en de eerste pole op Le Mans sinds 1973. Fuoco zette de #50 op pole, op zeven tienden gevolgd door Pier Guidi in de #51. Hartley bracht de #8 Toyota nog naar de derde startplek, voor Felipe Nasr in de #75 Porsche Penske. Wel gaven beide rijders al anderhalve seconde toe op Fuoco. De #7 Toyota zag zijn laatste rondetijd afgenomen worden en werd vijfde, gevolgd door de #2 Cadillac, de #5 Porsche en de gestrande #3 Cadillac. Van der Zande en zijn teamgenoten starten zaterdag dus vanaf de achtste positie.

Idec Sport pakt pole in LMP2, Nederlands succes in GTE Am

Ook in de LMP2-klasse streden acht teams om de pole-position in hun klasse. Onder hen ook Bent Viscaal, die de Hyperpole voor zijn rekening nam in de #9 Prema Oreca. De Nederlander kwam uiteindelijk tot de vijftiende tijd overall en de zevende tijd van de LMP2's. De pole-position werd gepakt door Idec Sport. Paul Loup Chatin had in zijn #48 Oreca 07 3.32.923 nodig voor een rondje over het Circuit de la Sarthe en daarmee was hij een tiende sneller dan Pietro Fittipaldi, die de #28 Jota naar de tweede startpositie loodste. Louis Deletraz maakte de top-drie compleet namens Team WRT, hij moest drie tienden toegeven op Chatin.

In de LMGTE Am was er daarentegen wel Nederlands succes. Ben Keating, de bronzen coureur in de #33 Corvette C8.R van Nicky Catsburg, pakte met groot vertoon van macht pole. De Amerikaan had de snelste tijd al in handen, maar dook daar in zijn laatste poging nog eens zeven tienden onder. met 3.52.376 was Keating 1,6 seconde sneller dan Ahmad Al Harty in de #25 ORT by TF Aston Martin. Thomas Flohr bezorgde de #54 AF Corse Ferrari 488 de derde startplek bij de GTE Am, maar zijn achterstand op Keating bedroeg al 2,3 seconden.

