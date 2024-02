Bij de autopresentatie van het Formule 1-team van Red Bull Racing vielen vooral de sidepods enorm op. In plaats van het bewezen snelle downwash-concept heeft de renstal de keuze gemaakt om iets meer richting 'zeropod' te bewegen. Tijdens testdagen in Bahrein is Red Bull weer met een nieuwe versie op de proppen gekomen. Ook Viaplay-analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers is het opgevallen dat het concept toch weer anders is.

"We hebben eigenlijk twee koelsystemen. Er is een S-duct, die is een beetje gestolen van Ferrari. De lucht gaat daardoor naar achteren", legt de voormalig F1-coureur in de Viaplay-uitzending rond de testdagen uit. Wel weet hij nog niet zeker waar die lucht heen wordt geleid. "Dat moeten we nog even checken. Christijan zei dat het naar de versnellingsbak gaat."

Ook de koeling naar de radiator is volgens Van der Garde heel anders dan wat we van Red Bull gewend zijn. "Die is een stuk smaller geworden vergeleken met vorig jaar. Het is puur om de sidepod heel agressief naar boven te laten lopen, om de auto kleiner en smaller te maken en om de airflow precies onder en langs de auto heen te laten gaan. Dat is weer een nieuw iets, wat we nog niet gezien hebben, vanuit Adrian Newey"

Naast de sidepods vallen ook de gulleys op de motorkap enorm op. Van der Garde weet dat het idee niet oorspronkelijk uit de koker van de ontwerpers van Red Bull komt. "Dat is natuurlijk een beetje gestolen van Mercedes", aldus de net gestopte coureur. "Wat zij wel heel slim gedaan hebben is een soort airduct erin maken. Dat hebben we nog niet eerder gezien. Je ziet dat ze naast de rijder de airflow naar achteren kunnen sturen. Je ziet dat door de tunnel heen de lucht met een mooie stroming naar achteren naartoe wordt geleid. Het is superslim en efficiënt wat ze nu weer gemaakt hebben."

Albers: Goed nagedacht over koeling

Albers ziet voornamelijk dat de koeling van de RB20 nu een stuk efficiënter is. "Die S-duct zorgt ervoor dat alle elektronica die gekoeld moet worden gekoeld wordt. Dat had Ferrari ook vorig jaar", aldus de andere voormalig F1-coureur aan tafel bij Viaplay.