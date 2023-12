Albers zag emoties bij Max Verstappen na F1-zege Zandvoort

In een seizoen met negentien Grand Prix-zeges voor Max Verstappen is het woord dominantie niet overbodig. Over het algemeen blijft de Nederlander altijd wel rustig na een zege, want echte emotionele uitspattingen hebben we in 2023 nauwelijks gezien of gehoord. Toch zag voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers in Zandvoort wel iets van emoties na de overwinning van de Nederlander op zijn thuiscircuit. "Je hoort natuurlijk altijd van Max dat het hem niet zoveel doet. Toch, in Nederland, in Zandvoort was het iets speciaals. Je zag toch een beetje waterige ogen. Het was toch wel een speciaal moment", vertelt de analist van Viaplay in het jaaroverzicht van de sportzender.

Dat Verstappen op zijn thuiscircuit wat meer van zijn emoties laat zien begrijpt Albers wel. "Natuurlijk moet je zeggen, het doet me niet zoveel, maar daar zag je de emotie dat hij er toch van kon genieten en dat de hele familie trots op hem was", verklaart de ex-coureur, die zelf tijdens het weekend op het circuit aanwezig was. In zijn mening krijgt Albers bijval van Tom Coronel, die ook in het jaaroverzicht zijn mening deelt. "Voor het eerst zag ik daar dat het hem wat deed", vertelt een zichtbaar geëmotioneerde TCR-coureur. "Zijn hele familie was aanwezig, dat was ook een hele belangrijke."

Over de Grand Prix in de Noord-Hollandse duinen zijn de analisten ook eensgezind. "Al die fans, die verwachten niets minder dan een overwinning, maar dat is niet zo eenvoudig", noemt Albers. De race gaat de boeken in als misschien wel met het wisselvalligste weer ooit. Het ging continu van regen naar droog en weer terug. Coronel weet nog precies hoe hij het beleefde. "Regen, natuurlijk gelijk bij de start. En dan nog eventjes helemaal aan het eind met die rode vlag. Iedereen was doorweekt. Maar ik bedoel, écht zeiknat. Alles. Ook je onderbroek", lacht de coureur.

Nadat het weer enigszins opklaarde, kon het F1-veld weer in gang getrokken worden door Verstappen. De 26-jarige coureur won uiteindelijk tot blijdschap van de massaal toegestroomde fans de Grand Prix, voor Fernando Alonso en Pierre Gasly.

