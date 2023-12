Aan het begin van het Formule 1-seizoen van 2023 was er veel hoop bij Mercedes dat zij het Red Bull Racing moeilijk konden maken, maar dat bleek al snel ijdele hoop te zijn. Het team had in het begin van het jaar zelfs moeite om het tweede of derde team te zijn, maar uiteindelijk werd er met een tweede plek bij de constructeurs gemaximaliseerd. Toch is men in de fabriek in Brackley allerminst tevreden met het afgelopen jaar en dat kan Tom Coronel zich goed indenken, zo zegt hij in het Viaplay-jaaroverzicht. "Ze waren constant, maar constant net niet", aldus de coureur, die dit jaar Europees kampioen TCR werd.

Dat het op de baan niet wil lukken, zorgt er volgens Coronel ook voor dat er spanningen komen tussen de coureurs George Russell en Lewis Hamilton. "Zijn het wel goede teamgenootjes? Je hoort het al in het radioverkeer", vertelt de 51-jarige analist, die daarmee bijvoorbeeld het incident in Japan aanhaalt. Daar werd Russell hardhandig van de baan gedrukt door zijn teammaat, wat allemaal maar net goed afliep. Van der Garde deelt de mening van Coronel. "Ze waren heel veel bezig met elkaar, teamorders, boordradio's", somt de voormalig F1-coureur op.

Terugkijkend op het jaar kan Coronel een ding specifiek aanstippen waar volgens hem Hamilton de mist in ging. "Qatar, dat was wel een foutje", vertelt de uit Naarden afkomstige coureur. In Qatar toucheerden beide Mercedes-mannen elkaar, waarbij Hamilton uitviel en na de race flink door het stof ging. Russell kon zijn weg vervolgen, maar was kansloos voor een goed resultaat. "Ook een zevenvoudig wereldkampioen kan een fout maken. Ik vind dat wel mooi, dit hoort bij racen", vertelt Albers, die ook zijn mening deelt in het jaaroverzicht. "Je moet ook niet vergeten dat dit voor die mannen de momenten zijn om Max Verstappen te verschalken. Het enige moment wat ze hebben is de start. Na de start rijdt Max weg."

Video: De crash van Hamilton en Russell in Qatar

Afscheid van bepaalde factoren

Bij Mercedes is er gedurende het seizoen veel veranderd. "Zeropod is weg, dus de auto's zien er weer redelijk normaal uit", vertelt Giedo van der Garde. "[Mike] Elliott is weg als technisch directeur." Sinds het afscheid van de zeropods is Mercedes weer redelijk op de weg terug, maar Coronel sluit het af met een duidelijk statement: "Dit was een kleurloos seizoen voor Mercedes."