WEC neemt in 2024 afscheid van LMP2-klasse, wel plek op Le Mans

De toekomst van de LMP2-klasse was al enige tijd onzeker door het toenemende aantal deelnemers in de Hypercar-klasse. Dit seizoen doen al dertien auto's mee aan de topklasse en dat worden er vanaf volgend jaar, met de komst van Lamborghini, BMW, Alpine en Isotta Fraschini, alleen nog maar meer. Dat betekent dat er volgend jaar tot wel twintig auto's in de topklasse van het WEC kunnen deelnemen terwijl het volledige veld van het endurance-kampioenschap voor dit seizoen op 38 deelnemers staat. In combinatie met het vervangen van de GTE Am-klasse door de LMGT3-klasse, is het in het WEC dringen geblazen voor een plek op de grid.

Bij de persconferentie op vrijdagochtend kondigde de Automobile Club de l'Ouest echter wel aan dat er 'minimaal' vijftien startplaatsen gereserveerd worden voor de LMP2-klasse in de 24 uur van Le Mans van 2024. De LMP2 was een steunpilaar van het WEC sinds de hergeboorte van het kampioenschap in 2012. De klasse vond zijn oorsprong in de LMP675-klasse, in 2000 opgericht door de ACO. Het was de bedoeling dat deze klasse een goedkope manier zou zijn voor fabrikanten om met een zwaardere, krachtigere LMP900 - wat later de LMP1 werd - voor de zege te strijden op Le Mans. Het werd echter snel een klasse voor privéteams. In 2017 werden er veranderingen doorgevoerd, waardoor de klasse beperkt werd tot vier chassisbouwers: ORECA, Ligier, Dallara en Multimatic/Riley. Deze vier bedrijven zullen ook de volgende generatie LMP2-bolides bouwen, die in 2026 in actie moeten komen. Van die vier bedrijven is enkel ORECA nog te bewonderen op Le Mans.

Dat het WEC afscheid neemt van de LMP2-klasse voor de acht races tellende kalender - met uitzondering van Le Mans dus - betekent niet meteen het einde van de LMP2 in zijn algemeen. Deze klasse blijft namelijk de hoofdattractie van de European en Asian Le Mans Series. Ook in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap zullen de LMP2's tussen de LMDh's en GT3's rijden.

Coureurs balen van afscheid LMP2

Het afscheid van de LMP2-klasse in het WEC is volgens Oliver Jarvis, die al veel ervaring in deze klasse heeft, 'echt jammer'. "Aan de ene kant begrijp ik het", zegt Jarvis in gesprek met Motorsport.com. "De Hypercar-klasse wordt steeds populairder. Er is ongelofelijk veel interesse van fabrikanten en met de introductie van de GT3 past de LMP2 er, als je puur naar de cijfers kijkt, niet meer bij. Maar als je bedenkt dat je op een gegeven moment letterlijk alleen Toyota en misschien één of twee andere Hypercars had... De LMP2 is vele jaren zo goed als de ruggengraat geweest. Al deze LMP2's moeten nu ergens anders naartoe. Betekent dat dat we een groter veld in de Asian Le Mans en European Le Mans krijgen? Betekent het dat IMSA een versterkte LMP2-grid krijgt? Ik hoop het. Voor dit geld is er namelijk geen betere klasse op dit moment."

WRT-coureur Louis Deletraz deelt de mening van Jarvis en benadrukt dat de LMP2's tot veel in staat waren, voordat deze werden afgeremd om het verschil met de Hypercars te vergroten. "Als je even terug in de tijd gaat, zie je dat de ORECA 07 een 3 minuut 24 kan doen hier. Dat is net zo snel als een Hypercar", zegt de Zwitserse coureur tegen Motorsport.com. "Maar we zijn afgeremd, wat logisch is vanwege de nieuwe Hypercars. Ik ben goede vrienden met [ORECA-baas] Hugues de Chaunac en ik moet zeggen: petje af, deze auto is fantastisch. Deze auto heeft veel jonge coureurs kansen geboden, was het begin van veel carrières en bracht mensen naar de Hypercar. Ik begon in 2021 en zonder deze LMP2-klasse, zowel in ELMS als WEC, zou ik hier nu niet staan, in staat om in fabrieksauto's te rijden en in de topklasse te rijden. Je hebt nog steeds de ELMS [waar de LMP2's kunnen rijden] en hopelijk zal het jonge coureurs nog steeds mogelijkheden bieden en de teams in staat stellen om te leren voor de Hypercars."