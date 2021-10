Tsunoda: "Wilde Verstappen helpen door Hamilton op te houden"

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije wist Yuki Tsunoda voor de derde keer dit seizoen het derde segment te bereiken. Daarin noteerde hij de tiende tijd, maar na een solide start reed hij voor wereldkampioen Lewis Hamilton op de achtste positie. De Japanner van AlphaTauri slaagde er vervolgens in om de snellere Mercedes-coureur zeven ronden lang achter zich te houden. In de achtste ronde brak het verzet van Tsunoda, die Hamilton buitenom voorbij zag komen in de derde bocht op Istanbul Park.

Tsunoda was ook erg gemotiveerd om Hamilton zo lang mogelijk achter zich te houden. Hij hoopt namelijk dat motorleverancier Honda – die hem inmiddels al enkele jaren steunt – dit jaar afscheid kan nemen van de F1 met een wereldtitel en dus wilde de 21-jarige een dienst bewijzen aan Red Bull-coureur Max Verstappen. “Ik wil dat Max en Red Bull winnen in het laatste jaar van Honda, dus ik probeerde Lewis zoveel mogelijk op te houden voor ik weet niet hoeveel ronden”, vertelde Tsunoda. “Ik probeerde wat meer van mijn banden te sparen. Ik wilde hem eigenlijk twintig ronden achter mij houden, dus acht ronden is niet genoeg.”

Uiteindelijk werd Hamilton vijfde op Istanbul Park, terwijl Tsunoda buiten de punten eindigde en veertiende werd. Dat was grotendeels te wijten aan de spin die de jonge F1-rookie in de 22ste ronde meemaakte. “Het was een kans om vergeleken met andere teams veel punten te scoren”, erkent Tsunoda dan ook. Wel heeft hij een verklaring voor de spin die hij kende in bocht negen: door vieze spray dacht hij namelijk – net als Nikita Mazepin en Lando Norris al meldden – dat er een auto dicht achter hem reed. “Ik kon niets zien vanwege de viezigheid en het stof. Ik kon het gewoon niet zien, ik dacht dat recht achter mij een auto reed waardoor ik moest pushen. Toen spinde ik. De spin verpestte mijn hele race, dus dat is zonde. We hadden punten kunnen scoren, dus het is jammer.”

