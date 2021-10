Coureurs als leider Valtteri Bottas, Max Verstappen en Sergio Perez kwamen met ongeveer twintig ronden te rijden naar de pits voor hun enige stop van de GP van Turkije. Die pitstops brachten Lewis Hamilton naar de derde plek. De regerend wereldkampioen was tevreden met zijn gevoel op de versleten intermediates en leek de race zelfs zonder pitstop uit te willen rijden. Toch werd de Mercedes-coureur acht ronden voor de finish alsnog naar binnen gehaald voor een vers setje intermediates. Daarvoor werd gekozen omdat Hamilton op dat moment tijd begon te verliezen op achtervolgers Perez en Charles Leclerc.

Daar waar bandenleverancier Pirelli dat na afloop de juiste beslissing noemde en stelde dat het schier onmogelijk was om de race zonder pitstop uit te rijden, bewees Esteban Ocon dat het wel degelijk kon. Wel waren de banden van de Alpine-coureur verre van fris na de finish en zakte zijn tempo in de slotfase behoorlijk in. Dat risico had Hamilton volgens trackside engineering director Andrew Shovlin van Mercedes ook gelopen als hij niet was gestopt. “Kijk naar Esteban: hij werd vijf, zes ronden voor het einde ingehaald door Lance [Stroll] en is zeventien seconden achter hem geëindigd”, vertelde Shovlin.

“Dat is hoe snel het verval intrad en dat speelde natuurlijk ook in onze gedachten, het draaide er niet alleen om of we dit tempo kunnen vasthouden. Esteban verloor nog eens twee seconden in die korte aanloop naar de finish en daar gaat het dus mis.” Afgaande op het scenario van Ocon had Hamilton zijn derde plek dan ook niet vast kunnen houden. “We gaan het nog even controleren, maar we zijn er vrij zeker van dat we die twee plaatsen zouden zijn kwijtgeraakt, als het niet meer was geworden.”

Daar sluit Mercedes-teambaas Toto Wolff zich bij aan. Het snelheidsverschil met Perez, Leclerc en Gasly werd op een gegeven moment te groot. “Tien, elf, twaalf ronden voor het einde vonden wij zijn rondetijden eigenlijk vrij sterk”, aldus Wolff. “Hij reed vergelijkbare tijden met Perez, maar ineens begon hij verval te laten zien. Zodra Perez zijn intermediate in het window kreeg en de graining-fase had doorstaan, verloren we anderhalf tot twee seconden per ronde. Het was dus duidelijk dat we die positie gingen verliezen, maar waarschijnlijk ook aan Leclerc en Gasly.”

