Vettel vreest voor toekomst F1 als sport niet groener wordt

In navolging van Lewis Hamilton heeft ook Sebastian Vettel zich de afgelopen tijd steeds meer laten zien als voorvechter van het milieu en duurzaamheid. De Formule 1 is van plan om op dat vlak stappen te gaan zetten naar een groenere toekomst, maar de ontwikkelingen gaan de Aston Martin-coureur niet snel genoeg. De huidige situatie zorgt namelijk voor een botsing van zijn eigen idealen met het imago van het werk wat hij doet. “Zeker [is er een tegenstelling], en die klopt denk ik ook omdat de Formule 1 niet groen is”, vertelde Vettel in een interview met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. In zijn ogen hoeft die tegenstelling er echter niet te zijn.

“We leven in een tijd waarin we innovaties en mogelijkheden hebben om ook de F1 groen te maken zonder spektakel, snelheid, uitdaging en passie te verliezen. We hebben zoveel slimme mensen en engineering power dat we met oplossingen kunnen komen”, weet Vettel. Een van de vlakken waarop het in zijn ogen een stuk beter kan, is het motorreglement. De Formule 1 racet sinds 2014 al met een hybride 1.6 liter V6-motor met turbo. Het zijn de efficiëntste motoren die ooit gebruikt zijn in de koningsklasse van de autosport, maar de power units zijn tegelijkertijd ook “nutteloos" volgens de viervoudig wereldkampioen. "Het is geen motorformule die over twee jaar te koop is als je een nieuwe auto voor de openbare weg wil hebben. Je kunt je dus afvragen wat de relevantie is.”

Dat kan en moet volgens Vettel dan ook anders, want anders komt het voortbestaan van de Formule 1 in gevaar. “Ik denk dat er bepaalde dingen zijn waar men over praat voor de toekomstige reglementen van de sport die voor relevantere verandering kunnen zorgen. En ik denk dat het goed is voor de Formule 1 als dat komt, want het is ook van vitaal belang. Als het niet komt, dan ben ik niet zo optimistisch. Dan denk ik dat de Formule 1 gaat verdwijnen, mogelijk nog terecht ook. We zijn in een stadium beland waarbij we weten dat we fouten hebben gemaakt, terwijl we geen tijd hebben om fouten te blijven maken.”

F1 moet proactief zijn

Momenteel wordt er in de Formule 1 gesproken over de nieuwe motorreglementen, die in 2025 of 2026 hun intrede moeten doen. Tegelijkertijd wil de sport overstappen op volledig duurzame brandstoffen. Het idee op dit moment is dat het een in het laboratorium ontwikkelde brandstof van biologisch afval wordt. Vettel moedigt de beweging naar schone brandstof toe, maar had graag een andere invulling gezien. “Ik ben geen specialist op het gebied van brandstoffen, maar ik ben meer fan van synthetische brandstof dan biobrandstof. Met laatstgenoemde moet je je carbon ergens anders vandaan halen en daar kunnen complicaties of problemen optreden.”

De huidige F1-motoren worden in 2022 voorzien van E10-brandstof Foto: Giorgio Piola

Voordat de F1 de switch naar volledig duurzame brandstoffen maakt, gaat de sport vanaf 2022 rijden met 10 procent biobrandstof. Dat botst met het innovatieve imago dat de Formule 1 probeert na te streven. “Technologisch gezien is E10 geen revolutie, dat kan je als consument al enkele jaren kopen bij de pomp. Het is dus niet nieuw. Dat past niet bij de ambities die de Formule 1 heeft als technologische leider. We reageren, in plaats van dat we proactief en leidend zijn”, concludeert Vettel. Op het vlak van de synthetische brandstoffen heeft de sport in zijn ogen een uitgelezen kans om proactief en leidend te zijn.

“Maar ik vrees dat we ook daar weer reageren in plaats van de dans leiden, omdat de motoren vanaf 2022 bevroren zijn. Er wordt gesproken dat het mogelijk eerder verandert, maar de bevriezing geldt tot 2025 en waarschijnlijk zelfs 2026. Dat is dus opnieuw vijf jaar zonder progressie. Dat zet onze sport onder enorme druk, want ik denk en hoop dat er wereldwijd veel verandering plaatsvindt in die vijf jaar. Daardoor komen dingen die niet mee veranderen onder druk te staan.”

Schone synthetische brandstof als oplossing?

De Formule 1 geldt als de technologische bakermat van de autosport en heeft in het verleden veel innovaties voor de openbare weg opgeleverd. De beste engineers werken in de sport en die kunnen volgens Vettel een vitale rol spelen in de ontwikkeling van een schone synthetische brandstof. De verwachting is namelijk dat auto’s met verbrandingsmotoren – op dit moment meer dan één miljard – de komende decennia nog op de openbare weg blijven rijden.

“Ik vind dat we onze bronnen – de intelligentie die de F1 heeft met alle slimme mensen, het geld en de faciliteiten – daarvoor kunnen inzetten. Vergeet niet dat we de afgelopen tien jaar bezig zijn geweest met een motor die enorm efficiënt is en daar veel vermogen uit hebben gehaald. Maar die heeft eigenlijk geen relevantie voor de gewone mens op de weg en de volgende generatie auto’s. Wel heeft het klauwen met geld gekost”, aldus Vettel. “Ik weet niet precies wat de beste oplossing is, maar ik heb wel het gevoel dat we nu moeten beginnen in plaats van de komende vijf jaar discussiëren en tegelijkertijd niets ondernemen.”