Wolff: F1 heeft regels nodig om werkdruk dragelijk te maken voor personeel

In tijdsbestek van 8 maanden zullen er 23 Formule 1-races plaatsvinden, waaronder meerdere triple-headers. Hoewel fans vaak de indruk geven niet genoeg te kunnen krijgen van de Formule 1-actie, heeft een dergelijk wedstrijdprogramma wel grote invloed op het welzijn van Formule 1-personeel. Niet voor niks zijn er daarom oproepen gedaan om te kijken naar manieren om de werkdruk weg te nemen en te kijken naar andere oplossingen. Sebastian Vettel verklaarde vorige week dat F1 wat dat betreft verantwoordelijkheid heeft richting haar personeel. Mercedes-voorman Wolff denkt dat de uitbreidingsdrang grote invloed heeft op het personeel. Hij wil daarom met de bazen van de Formule 1 om tafel om te kijken naar oplossingen.

“We willen over de hele wereld racen, we willen iedereen op de mooiste plekken een prachtige show laten zien en daarbij willen we ook zorgen dat de sport groeit wat betreft het publiek, onze voetprint en de commerciële opbrengsten, maar daar tegenover staat wel dat we moeten kijken naar de tol die dat eist van onze mensen”, zei Wolff in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Met 23 races en triple-headers kunnen we niet anders stellen dan dat het veeleisend is. Je kunt stelling innemen en zeggen: ‘Je moet blij zijn dat je in de Formule 1 bent en als je daar niet mee om kunt gaan, dan zoek je maar wat anders’. Maar dat is niet hoe ik wil werken. We moeten zorgen voor een duurzaam klimaat. We willen ook niet zorgen dat we veel races kwijtraken, wat dat betreft ben ik het met Stefano [Domenicali] eens.”

Hoewel sommige teambazen niet zien hoe er gewerkt kan worden met roulerend personeel, is dit volgens Wolff wel een duidelijke richting voor de toekomst. Op sommige vlakken hebben teams dit al geïmplementeerd, Wolff denkt dat het ook in de reglementen opgenomen moet worden om er zeker van te zijn dat het gebeurt. “Als we er met zoveel races in slagen om er voor iedereen vijf uit te halen, dan maakt dat een enorm verschil”, aldus Wolff. “We moeten zorgen dat we dit reglementair in de steigers kunnen zetten en vaststellen dat we met een quotum gaan werken met betrekking tot het maximaal aantal races, op basis daarvan kun je een rotatie instellen.”

Volgens Wolff kan een dergelijke rotatie ook zorgen dat jong talent meer kans krijgt zich te ontplooien in de Formule 1-paddock: “We hebben allemaal jonge mensen in de organisatie die we opleiden, maar misschien nog niet inzetten op de frontlinie”, voegde Wolff toe. “Als dat voor iedereen hetzelfde is, kunnen we mensen ook laten proeven van deze heksenketel (het circuit) in plaats van dat we ze op de achtergrond laten rijpen. Als je weet dat iedereen het moet doen en mensen opgeleid moeten worden, kan dat een heel goed initiatief zijn.”

Wolff stelt dat hijzelf en andere leden op seniorposities niet in aanmerking hoeven te komen voor een dergelijke rotatie, maar stelt wel dat de hoge heren van de sport een verantwoordelijkheid hebben richting werknemers in de Formule 1. “Je moet kijken naar de hardwerkende mensen”, verklaarde Wolff. “Het zijn de monteurs en de technische mensen van de FOM en de FIA, zij komen drie dagen eerder op het circuit en zij reizen niet op hetzelfde niveau en verblijven niet op hetzelfde niveau als de mensen uit het management. En zij staan het meeste onder druk. Fouten kunnen voor uitvalbeurten zorgen, pitstops kunnen mislopen. Het is nu eenmaal mensenwerk. We moeten deze mensen een duurzame werkomgeving bieden. Wij zitten aan tafel en hebben invloed, het moet voor hen gebeuren.”