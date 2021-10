Nadat Mercedes jarenlang de dominante factor was in de Formule 1, is de titelstrijd in 2021 eindelijk weer een echte strijd tussen twee coureurs van twee verschillende teams. Max Verstappen en Lewis Hamilton gaan nek-aan-nek bij de coureurs, terwijl Mercedes en Red Bull Racing elkaar ook weinig toegeven. Het leidt bij sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1 tot de verwachting dat de beslissing in beide kampioenschappen pas in de laatste race gaat vallen. “Maar waarom hebben we zo’n geweldig seizoen?”, vraagt Brawn zich af in zijn vaste column voor F1.com.

Het antwoord kan in zijn ogen deels gevonden worden in de invoering van het budgetplafond en de veranderingen in het F1-reglement voor 2021. “Toen ik teams leidde, was er geen wondermiddel. Het was een kwestie van beetje bij beetje proberen verbeteringen aan te brengen. Hetzelfde geldt denk ik voor de sport als geheel. Ik twijfel er niet aan dat het budgetplafond en de regelveranderingen een positieve impact hebben op hoe spannend en intens dit kampioenschap is”, stelt Brawn.

“Er is geen mogelijkheid om een enorme hoeveelheid geld te spenderen om te proberen de titel te winnen. De bronnen zijn nu beperkt en de teams zijn ook gefocust op de auto voor volgend jaar, waar veel tijd en geld voor nodig is. Dit draagt allemaal bij aan een spannend kampioenschap. We willen nog steeds een meritocratie, waarin het beste team wint. Maar we willen niet dat ze met afstand winnen, simpelweg omdat ze een groter budget hebben dan de rest. De manier waarop het zich ontwikkelt, is veelbelovend.”

Nieuw technisch reglement 2022 noodzakelijk

In 2022 ondergaan de F1-auto’s een gedaanteverwisseling door de invoering van een geheel nieuw technisch reglement. Dat reglement moet er uiteindelijk toe leiden dat volgen en inhalen makkelijker wordt, wat op zijn beurt weer moet zorgen voor spannende races en kampioenschappen. De vraag is hoe noodzakelijk die nieuwe auto’s zijn als de races in 2021 al amper te voorspellen zijn, maar Brawn benadrukt dat de huidige generatie bolides nog altijd kampen met problemen met het volgen van andere auto’s.

“Dit weekend hoorde ik wat opmerkingen of de reglementen voor 2022 wel nodig zijn, aangezien we nu genieten van een geweldig seizoen. Ik denk echter dat er dan geen rekening gehouden wordt met het feit dat de auto’s nog steeds moeite hebben om elkaar te volgen en om inhaalmogelijkheden te creëren, ondanks dat het kampioenschap spannend is”, aldus Brawn. “Hoewel de nieuwe regels de situatie niet van de ene op de andere dag gaan veranderen, denk ik dat het een veel beter platform is om het racen op de baan te verbeteren. Ik weet zeker dat we in de toekomst geweldige races en kampioenschappen gaan zien zodra we gewend zijn aan de nieuwe regels. Ook verwacht ik meer wiel-aan-wiel actie.”