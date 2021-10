Vettel: F1 moet menselijke tol van uitdijende kalender niet onderschatten

De Formule 1 presenteert volgende week tijdens de bijeenkomst van het FIA World Motor Sport Council een nieuwe kalender, die 23 races bevat. F1-baas Stefano Domenicali heeft de plannen voor de 23 races al bevestigd en verklaarde bovendien dat het seizoen eerder eindigt. Toch heeft een F1-kalender nog nooit zoveel races bevat. De uitbreidingsdrang van de Formule 1 is niet goed gevallen bij het personeel, dat naar alle races moet reizen en vaak lange tijd van huis is. Volgens Aston Martin-coureur Sebastian Vettel is de huidige kalender al een ‘immense’ uitdaging voor de mensen die in de sport werkzaam zijn, laat staan als het programma met nog eens een paar races uitgebreid wordt.

“We moeten niet onderschatten dat we een groep mensen zijn die de wereld rondreist”, vertelde Vettel. “Je kunt het wel uitrekenen. Als we 52 weekenden per jaar hebben en er zijn 23 races in een beperkt aantal maanden waarin je niet altijd overal kunt racen, dan krijg je dus een heel intens seizoen. Het moet een doel zijn om er een duurzaam seizoen van te maken, niet alleen voor het milieu maar ook wat betreft de inzet van mensen. Als je een sport als deze hebt zijn de weekenden veel langer dan enkel zaterdag en zondag, hetgeen we op televisie zien. En dan hebben de coureurs nog een vrij normaal leven.”

Vettel voegde toe: “De meeste mensen, of het nu engineers, monteurs of mensen elders in het team zijn, ze hebben allemaal een familie en kinderen waar ze op moeten passen. We moeten heel voorzichtig zijn met de zaken waar we op inzetten.”

Vangnet in het team steeds belangrijker

De beperkingen door het coronavirus hebben volgens McLaren-coureur Daniel Ricciardo niet geholpen in het aangenaam maken van de lange kalenders. De Australiër denkt dat het een handje kan helpen als teamleden elkaar beter kunnen opvangen. “Het is voor een team heel belangrijk dat de mensen in het team heel goed met elkaar kunnen opschieten”, zei Ricciardo. “We zijn altijd lang weg van onze families, zeker tijdens triple-headers, en dan moet je op je teamgenoten terug kunnen vallen als het even niet gaat of onwennig bent. Ik hoop dat de wereld volgend jaar verder zal openen en dat we binnen het team ook weer meer interactie hebben. Het is niet alleen wat er op het circuit gaande is, we willen ook dingen kunnen doen en een sociaal leven buiten de paddock hebben. Dat helpt ook om de raceweekenden een beetje normaal te houden. Het is belangrijk dat we zo nu en dan de knop kunnen omzetten en de stress, het vele reizen en de heimwee even kunnen vergeten.”