Hakkinen: Mercedes voorbij Red Bull met snelste auto van F1-veld

In de openingsfase van het huidige F1-seizoen leken Mercedes en Red Bull goed aan elkaar gewaagd. Daarna leek het voordeel ietwat in de richting van de renstal van Max Verstappen en Sergio Perez te verschuiven, maar na de zomerstop is er een ander beeld. De W12 van Mercedes is bij de meeste races iets sneller gebleken dan de RB16B van Red Bull, iets wat ook in Turkije weer het geval was. Het is voor Mika Hakkinen voldoende om een conclusie te trekken. “Het is duidelijk dat de auto van Mercedes qua prestaties nu voor de Red Bull zit”, zegt de Fin in zijn column voor online gokkantoor Unibet. “Max geeft ook toe dat Red Bull wat werk te doen heeft als ze dit wereldkampioenschap willen winnen.”

Onder indruk van bandenmanagement Bottas

Wat voor Mercedes in Turkije een welkome boost was, waren de verrichtingen van Valtteri Bottas. De Fin kende tot dusver geen geweldig seizoen en stond qua zeges nog droog, maar daar bracht hij op Istanbul Park verandering in. Met een overtuigend optreden reed hij naar de tiende zege uit zijn F1-carrière en de manier waarop hij dat deed, maakte indruk op landgenoot Hakkinen. “Dit was zonder twijfel een van zijn beste overwinningen in de Formule 1, dus ik ben niet verrast met hoe blij hij en Mercedes waren na de race”, verklaarde de voormalig coureur van onder meer McLaren.

Een van de sterkste punten van Bottas’ optreden in Turkije is zijn bandenmanagement, stelt Hakkinen. “Hij liet geweldige skills zien in het management van de intermediates, die vanwege de vochtige omstandigheden de hele race werden gebruikt. Dat gold vooral bij de start van de race, maar ook na de pitstops.” Op dat vlak maakte Bottas volgens Hakkinen het verschil met rijders als Lewis Hamilton en Charles Leclerc. “Het is zo makkelijk om de grip van een set intermediates kwijt te raken door direct bij het uitrijden van de pits te hard te pushen. Dat overkwam zowel Hamilton als Leclerc later in de race. Valtteri focuste zich alleen op het voorblijven van Max bij de start. Daarna spaarde hij zijn banden totdat die er klaar voor waren om te kunnen pushen. Hij reed een perfecte race.”