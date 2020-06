Vettel en Leclerc hele dag op Mugello met SF71-H in actie

De Scuderia had de test belegd om de coureurs en teamleden vast vertrouwd te maken met de garage en de coronaprotocollen als volgende week het Formule 1-seizoen begint.

Doordat Ferrari gebruik maakte van de twee jaar oude SF71-H konden beide coureurs een ongelimiteerd aantal kilometers afleggen. Vettel ging vanochtend om half tien als eerste de baan op, na de lunch was Leclerc aan de beurt. De Monegask reed vorige week ook al in de nieuwste Ferrari SF1000 door de straten van Maranello.

Sebastian Vettel en Charles Leclerc Photo by: Ferrari

Eerder legden ook Mercedes, Racing Point, Renault en McLaren al tests af, waarbij moet worden aangetekend dat dat laatste team met Formule 3-wagens de baan op ging. AlphaTauri heeft woensdag een filmdag op Imola en Red Bull doet donderdag hetzelfde op Silverstone. Of Max Verstappen daarbij aanwezig is, is nog niet duidelijk.

Met de keuze voor Mugello lijkt de Italiaanse renstal een statement te willen maken voor een Formule 1-race op het circuit bij de Noord-Italiaanse plaats Scarperia e San Piero. De burgemeester van het nabijgelegen Florence liet onlangs al weten dat een race op Mugello “zo goed als zeker” is. Die race zou in september een week na de Grand Prix van Italië op Monza worden verreden en de duizendste Grand Prix zijn van Ferrari.