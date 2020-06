Waarom Schumachers jaren bij Mercedes weinig succesvol waren

Eind 2006 hing Michael Schumacher zijn helm voor het eerst aan de wilgen. Dat deed hij als zevenvoudig wereldkampioen en 91-voudig Grand Prix-winnaar. Een beter cv had en heeft geen enkele F1-coureur. Eind 2009 werd echter aangekondigd dat de Duitser per 2010 terug zou keren in de Formule 1 en wel bij Mercedes. Voor dat team reed Schumacher tussen 2010 en 2012 58 races, waarin hij één pole position (Monaco 2012, teruggezet naar P6 met een gridstraf), één snelste ronde (Hockenheim 2012) en één podiumplaats pakte. Die behaalde hij in Valencia in 2012, toen hij derde werd. Vandaag is dat precies acht jaar geleden.

Voor zijn doen vielen Schumachers resultaten bij Mercedes tegen en de eindbalans was magertjes. De succesvolle ontwerper John Barnard, die in 1996 en 1997 met Schumacher samenwerkte bij Ferrari, heeft zijn eigen visie op waarom de comeback van de Duitser niet het gedroomde succes werd. Leeftijd en talent waren het probleem niet, maar juist zijn rijstijl. “Ik had heel graag in de pitbox rondgelopen toen hij bij Mercedes naast Nico Rosberg reed”, vertelde de 74-jarige Barnard in Beyond the Grid.

“Mijn theorie is – en het is slechts een theorie: Rosberg wilde, zoals de meeste coureurs, een auto met een stabiele achterzijde. Als die er is, dan vindt hij wel een manier om de onderstuur te omzeilen. Dat beviel Michael niet. Toen ze de auto vervolgens voor Michael afgesteld hadden, was hij sneller dan Rosberg – maar desondanks nog niet snel genoeg.”

Rijstijl werkte in latere jaren minder goed

Barnard maakte in 1995 kennis met de bijzondere rijstijl van Schumacher, toen de Duitser voor het eerst voor Ferrari testte op Estoril. In de V12-bolide van 1995 was hij een seconde sneller dan vaste coureurs Gerhard Berger en Jean Alesi, maar met de interim-wagen met V10-motor kon hij minder goed overweg. De verklaring die Schumacher daarvoor gaf: het afremmen op de motor ging met de V10 minder goed dan met de V12. Van die techniek maakte Schumacher echter veelvuldig gebruik in de bochten. “Als ik een bocht in ga, balanceer ik de auto met het gaspedaal. Als ik het gaspedaal loslaat en op de motor afrem, komt de achterkant. Als ik weer gas geef, kan ik ermee spelen. Met de V10 werkt dat niet, want de reactie van de auto is dan anders”, zei Schumacher destijds volgens Barnard.

De gelauwerde ontwerper denkt dat die rijstijl goed werkte voor Schumacher in zijn jongere jaren vanwege zijn uitmuntende reactievermogen, maar bij zijn terugkeer werkte dat mogelijk minder goed. “Je hebt bliksemsnelle reacties en veel lef nodig om zo te rijden. Hij kon van het gas gaan om de auto tot overstuur te dwingen en dan op het gas gaan om dat met onderstuur te compenseren. Het was simpelweg geweldig. Michael was snel, maar ik vond de manier waarop hij zijn auto afstelde niets. Naar mijn mening was dat niet de juiste manier”, zei Barnard. “Ik heb geprobeerd met Michael te praten en hem mijn mening te geven. De beste manier was volgens mij om de achterzijde stabiel te maken. Als je te allen tijde maximale tractie hebt aan de achterkant, kan je eerder op het gas en ben je sneller. Maar Michael reed niet op die manier.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll